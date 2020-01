Martin Schäfer ist Deutscher Botschaft in Südafrika (fr)

Aus der Ferne des südlichen Zipfels Afrikas betrachtet ist oben im Norden ganz schön was los: Landtagswahlen im Osten und schwierige Regierungsbildungen, eine neue SPD-Spitze, Freitagsdemos und große Sorgen um den Klimawandel, um Wachstum und Beschäftigung. Ja, und Werder wohl wirklich im Abstiegskampf.

Alles Gründe, die Welt da draußen links liegen zu lassen und sich mit sicher selber zu beschäftigen, könnte man meinen. Nutzt ja nix! Wirklich? Ich hoffe sehr, dass das nicht passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert.

Unsere Zukunft in Europa ist untrennbar mit unserem Anteil am Weltgeschehen verknüpft, unser Wohlergehen mit dem Schicksal Afrikas verbunden. Es kann, es darf uns nicht egal sein, was anderswo passiert. Früher oder später hat das nämlich auch Folgen für unser Leben. Niemand wusste das besser als die Bremer Kaufleute und Seefahrer, die sich schon vor Jahrhunderten in der ganzen Welt und auf unserem Nachbarkontinent getummelt haben. Buten un binnen, wagen un winnen! Schon damals, und heute erst recht!

Unser Klima, unsere Umwelt, unser Frieden und unser Wohlstand hängen alleine davon ab, ob es gelingt, Probleme zusammen anzupacken und gemeinsam zu lösen. Die Häfen in Bremen und in Durban, in Valparaiso und Singapur sind viel mehr als Umschlagplätze für Autos, Maschinen und Rohstoffe. Sie sind, wie seit Jahrhunderten, Einfallstore für Austausch und Begegnung, für Fortschritt und Entwicklung, und nicht nur unter Seefahrern und Kaufleuten.

Deshalb macht es mich froh, dass Bremen und seine südafrikanische Partnerstadt Durban vor Kurzem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden sind. Die Jury hob dabei vor allem den zivilgesellschaftlichen Austausch in Sport und Kultur hervor und den Fokus auf junge Menschen.

Was da passiert zwischen den Rathäusern, den Handelshäusern und den Bürgern beider Metropolen, wie Freundschaften gepflegt werden, wie der Handel ausgebaut, wie konkret Umweltschutz gemacht wird, das ist wirklich beispielhaft und sollte Schule machen – weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus. Ich als Bremer darf das vielleicht sagen: Das ist richtig plietsch, das ist zukunftsweisend! Es war ein gutes Jahr für die Beziehungen zwischen Deutschland und Südafrika, und Bremen hat dabei eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich wünsche mir, dass es im nächsten Jahr mit vielen gemeinsamen Projekten weitergeht.

Vielen Dank für den Einsatz von so vielen! Weiter so, und: Nutzt ja nix.

Zur Person

Martin Schäfer (52)

ist seit 2017 der deutsche Botschafter in Südafrika. Der gebürtige Bremer, der sein Abitur in Achim machte, war zuvor Sprecher des Außenministeriums.