Hunderttausende Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland aus der katholischen und der evangelischen Kirche ausgetreten. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben ein Problem: Ihnen laufen die Mitglieder weg, fast 440 000 waren es im vergangenen Jahr, das sind 1200 jeden Tag. Ein Grund für den Kirchenaustritt ist, dass die Menschen die Kirchensteuer, also Geld, sparen wollen. Diese Erklärung ist für die beiden Kirchen die bequemste, denn es entbindet sie davon, sich selbst und ihr Wirken zu hinterfragen. Dabei ist das bitter nötig, und zwar nicht erst, seitdem zuletzt vor allem in der katholischen Kirche immer mehr Missbrauchsfälle öffentlich geworden sind.

Eigentlich müsste die christliche Kirche im Jahr 2019 ihre Blütezeit haben. Nie waren die Zeiten aufgeregter, nie erschien die Welt unübersichtlicher. Hunger, Unterdrückung, Verfolgung – es gibt so viel zu tun. Kirche, gebaut auf einem Wertekanon aus Nächstenliebe und Verantwortungsbewusstsein, könnte Orientierung geben und begeistern – doch sie tut es nicht. Oder wenn es ihr doch gelingt, merken es zu wenige.

Die Folge ist fatal: Eine Kirche, die unsichtbar ist und nicht wahrgenommen wird, ist entbehrlich. Hunderttausende bringen dieses Gefühl Jahr für Jahr mit ihrem Austritt zum Ausdruck.