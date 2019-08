Nur eine Verhütungsart von vielen - und der Kauf von Kondomen dürfte heute eigentlich niemandem mehr peinlich sein. (Willy Matheisl / dpa)

Mit der Veröffentlichung magerer Adresslisten von Arztpraxen, die Schwangerschaften abbrechen, ist die Diskussion um den Paragraf 219a aufgeflammt – zu Recht. Das Werbeverbot ist die verquere Ausgeburt eines politischen Kompromisses. Dass in der Debatte zentrale Fragen außen vor blieben, ist nicht weiter erstaunlich, denn wer sie stellt, wird als lustfeindlich, verklemmt und altjüngferlich abgestempelt. Tja, sei's drum, gefragt werden muss trotzdem: Warum werden Frauen, die im 21. Jahrhundert in Deutschland leben, überhaupt ungewollt schwanger? Wer könnte was tun, um das zu verhindern? Das zu vertiefen, wäre eine prächtige Aufgabe für das Bundesgesundheitsministerium. Schließlich ist keine Schwangerschaft eindeutig einer ungewollten vorzuziehen, jedenfalls in den Fällen, in der sie enorme Probleme auslöst. Adresslisten können eine Abtreibung organisatorisch erleichtern, eine schwierige Entscheidung, eine bedrückende Prozedur bleibt ein Abbruch gleichwohl.

Selbstverständlich gilt es fein zu unterscheiden zwischen ungeahnter, ungeplanter und ungewollter Schwangerschaft. Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahr 2014 war jede dritte Schwangerschaft ungeplant. Aus vielen resultieren überglückliche Eltern und wahre Wonneproppen. Tatsache ist auch, dass die Zahl der Abtreibungen sinkt, auf rund 101 000 im vergangenen Jahr – eine Zahl, die im Verhältnis zu etwa 16 Millionen geschlechtsreifer Frauen zu sehen ist. Nie zuvor gab es allerdings derart viele, frei zugängliche und weit entwickelte Verhütungsmethoden, selbst wenn die Pille für den Mann weiterhin fehlt. Vielleicht nicht mehr lange: US-Forscherinnen vermelden Fortschritte. Auch der Kauf von Kondomen dürfte heutzutage niemandem mehr sonderlich peinlich sein. Zumal gängige Verkaufsstellen wie Drogerien mit Scannerkassen ausgestattet sind – anders 1989, als Hella von Sinnen in einem TV-Spot „Tina, wat kosten die Kondome?“ quer durch den Supermarkt rief. Kondome werden als Werbeartikel verteilt. Sie werden an Kondomaten verkauft, 2017 wurde der erste Automat in einer Hamburger Schule aufgestellt.

Seit 2015 wird die Pille danach rezeptfrei abgegeben. Seit einigen Jahren übernimmt das Sozialressort die Kosten von ärztlich verordneten Verhütungsmitteln für Bremerinnen, die staatliche Transferleistungen beziehen. Das ist nicht überall so, und Frauen, die auf Hartz IV angewiesen sind, treiben laut einer BZgA-Studie fast dreimal häufiger ab als Frauen, die finanziell unabhängig sind.

Natürlich resultiert nicht jede ungewollte Schwangerschaft aus Nachlässigkeit. Körper sind keine Maschinen; es gibt kein Verhütungsmittel, das vollends schützt. Das Beispiel Boris Becker lehrt, dass auch Zeugungssituationen eine Rolle spielen. Im Rausch durch Hefeweizen, Hasch oder Hormonen bleiben Verstand und Schutz auf der Strecke, wird billigend in Kauf genommen, dass eine Schwangerschaft entstehen, dass eine Krankheit übertragen werden könnte, vielleicht sogar beides.

Außer „Verhütungsfehlern“ oder -lücken macht simples Unwissen außerordentlich fruchtbar. Unwissen? Seit 50 Jahren steht Sexualkunde als Pflichtfach in deutschen Lehrplänen. Laut der BZgA werden fast hundert Prozent der Jugendlichen an der Schule aufgeklärt. Von 1969 an beantwortete Dr. Sommer in der Bravo-Redaktion Fragen „zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit“. Heute gilt die Gesellschaft einerseits als „übersexualisiert“, weil einem aus Medien aller Art entblößte Körperteile entgegengestreckt werden. Andererseits kursieren im Internet weiterhin die wildesten Fake Facts in Sachen Sexualität. Stichwort: Verhütungsmethode Coca Cola.

Über Unwissenheit schrieb auch Sarah Diehl, Expertin für „internationale reproduktive Rechte von Frauen“, unlängst in der „Zeit“ – von der „Unwissenheit über die Fehlerquote, Kosten und Unverträglichkeit der gängigsten Verhütungsmethoden und die mangelnde Kooperation von Männern. Frauen müssen ihre Gebärfähigkeit wohl oder übel managen.“ Das fällt fatalerweise denen schwerer, die es ohnehin schon schwer haben, wie ein Pro-Familia-Forschungsprojekt zeigte: „Viele jungen Frauen haben aufgrund von prekären familiären und sozialen Lebensumständen kaum eine Chance, die komplexen Fähigkeiten zu entwickeln, die nötig sind, um dauerhaft sicher zu verhüten.“ Es gäbe also Besseres zu tun für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Unter anderen Umständen hätte ein untauglicher Paragraf wohl verhütet werden können.