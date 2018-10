Es war eine Mischung aus Säbel- und Eiertanz, die der türkische Präsident Erdogan im Fall ­Khashoggi hingelegt hat. Man muss zugeben, dass er das sogar recht elegant hinbekommen hat. Mit Widerwillen, denn zum Streiter für Rechtsstaatlichkeit taugt er nun wirklich nicht.

Erdogans Motive sind auch ganz andere. Zum einen muss er der eigenen Bevölkerung klarmachen, dass ihm wirklich niemand auf der Nase herumtanzen kann, nicht einmal die saudischen Royals. Andererseits darf der türkische Autokrat seinen brutal-dynamischen Bruder im Geiste, Kronprinz Mohammed bin-Salman, auch nicht völlig verprellen: Der reiche Saudi hat nämlich jene Mittel, die der klamme Türke dringend braucht. Also nennt Erdogan einen Mord einen Mord und verlangt die Auslieferung der Täter. Säbeltanz. Dem greisen König, aber nicht dem Kronprinzen versichert er sein Vertrauen und seine Freundschaft. Eiertanz.

„Vor allem kein Waffenembargo“

Unterm Strich ist das immerhin stringenter als alles, was dem US-Präsidenten bislang zur Causa Khashoggi einfällt. Donald Trump steckt als sicherheitspolitischer Pate bin-Salmans in einem ähnlichen Zielkonflikt wie Erdogan, will diesen aber mit Rücksicht auf die US-Rüstungskonzerne möglichst aussitzen. Also ein bisschen drohen, die CIA-Chefin vorschicken und sonst gar nichts machen: vor allem kein Waffenembargo.

Deutschland ist erfreulicherweise etwas weiter, was auch daran liegen mag, dass Saudi-Arabien als Nr. 36 unter den Handelspartnern doch nur bedingt wichtig ist. Für die Lürssen-Werft etwa, die einen sofortigen und umfassenden Stopp aller Rüstungsexporte ins Königreich als existenz-bedrohend empfinden muss. Natürlich trägt eine Bundesregierung auch dafür Verantwortung. Im mächtigen Bundessicherheitsrat ist politische und juristische Kreativität gefragt: Lässt sich ein milliardenschwerer Auftrag für Patrouillenboote nicht auch „umsteuern“ zu weniger problematischen Partnern?