IG Metall-Chef Jörg Hofmann will sich stärker in die Klimadebatte einschalten. (Monika Skolimowska/DPA)

Vor der Erfindung des Telefons habe es ja auch noch keine Telefonseelsorge gegeben, versucht Gregor Gysi den Menschen die Ängste davor zu nehmen, angesichts der sich abzeichnenden gewaltigen Umbrüche in der Wirtschafts- und Arbeitswelt auf der Strecke zu bleiben. Will sagen: Schon immer gab es Erfindungen, die den Menschen ihre bisherige Arbeit nahmen – vom mechanischen Webstuhl über das Fließband bis zum Industrieroboter. Aber immer wieder entstanden gerade auch durch solche Erfindungen neue Jobs.

Doch Arbeitnehmer und Gewerkschaften werden in den nächsten Jahren nicht nur Mutmacher brauchen, sondern neue Strategien und Bündnisse mit sozialen und ökologischen Bewegungen, um die einst in den Werkshallen entstandene praktische Solidarität in die neue Arbeitswelt hinüber zu retten. Das aber dürfte angesichts des schwindenden Zusammenhalts der Gesellschaft, wo für immer mehr Menschen nur das Private und das Eigeninteresse zählen, ein mühsamer Weg werden.

Wachsende Tarifflucht und Lohndumping sind nur die Vorboten gewaltiger Umbrüche, die mit Kohleausstieg, Abkehr vom Verbrennungsmotor sowie Dekarbonisierung, also Umwandlung der Energiewirtschaft mit dem Ziel einer auf Dauer Kohlenstoff-freien Wirtschaft, verbunden sind. Vor allem aber wird die Digitalisierung viele Jobs kosten, denn sie verändert den gesamten Produktionsprozess von der Entwicklung über Einkauf, Herstellung, Marketing, Vertrieb bis hin zur Entsorgung. Das bedeutet, dass die Arbeit völlig neu organisiert, oft an Leiharbeitsfirmen oder rechtlich Selbstständige ausgelagert wird. Das wird zwangsläufig zur Entsolidarisierung führen und die Arbeit der Interessenvertretung der Arbeitnehmer erheblich erschweren.

Wie Gewerkschaften unter diesem Druck ihre Existenzberechtigung sichern können, will die mit 2,3 Millionen Mitgliedern größte deutsche Gewerkschaft auf ihrem am heutigen Sonntag in Nürnberg beginnenden sechstägigen Kongress diskutieren. Top-Themen sind natürlich der Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung sowie die Klima- und Mobilitätswende.

Selbstbewusst heißt es bei der IG Metall, dass man sich dem digitalen Wandel nicht ausliefern dürfe, sondern ihn in die richtige Richtung lenken müsse: „Wir haben den Anspruch, dass technischer Fortschritt auch sozialer Fortschritt mit guten Arbeits- und Lebensbedingungen werden muss.“ Darum, so IG Metall-Chef Jörg Hofmann, wolle man sich stärker an der Debatte über den Klimaschutz beteiligen und sich für einen „fairen, sozialen und ökologischen“ Umbau der Gesellschaft einsetzen. Eine Gratwanderung. Denn an der Basis fällt die Warnung rechtspopulistischer Klimawandel-Leugner vor einem „Kahlschlag“ in der Industrie vielfach auf fruchtbaren Boden.