Alles für Erdogan: ein Anhänger des türkischen Staatspräsidenten. (Reuters)

Überschattet von Gewalt und Unregelmäßigkeiten haben die Bürger der Türkei am Sonntag ihre Stimmen bei den vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgegeben. Die Wahlbeteiligung war Berichten zufolge außergewöhnlich hoch, was der Bedeutung dieses Urnengangs ­entspricht. Staatschef Recep Tayyip Er­dogan hoffte darauf, erneut gewählt zu werden und eine absolute Mehrheit im Parlament für ­seine islamistische Regierungspartei AKP zu erringen, um den Umbau des Staates zum autoritären Präsidialsystem abzuschließen. Erstmals seit dem Machtantritt der AKP vor 16 Jahren hatte er es mit einem ernst zu nehmenden Herausforderer zu tun. Muharrem Ince, der Präsidentschaftskandidat der sozialdemokratischen CHP, brachte bei seinen Wahlkundgebungen Millionen Menschen auf die Straße, während Erdogan teilweise vor halb leeren Plätzen sprach.

Im Land hatte sich eine extreme Spannung aufgebaut, da ein Wahlsieg der Opposition nicht mehr ausgeschlossen erschien. Sie entlud sich teilweise in massiver Gewalt. Kurz vor Schließung der Wahllokale um 17 Uhr türkischer Zeit meldeten türkische Medien aus der ostanatolischen Stadt Erzurum, dass der Vorsitzende der oppositionellen „Guten Partei“ und zwei seiner Begleiter bei einem Streit von AKP-Anhängern getötet worden seien. Auch in anderen Städten wurden Oppositionsvertreter attackiert. Zudem berichteten Beobachter bereits kurz nach Beginn der Wahlen über teils massive Unregelmäßigkeiten vor allem aus dem kurdisch geprägten Südostanatolien, die offenbar von Anhängern der AKP und der mit ihr verbündeten ultrarechten MHP ausgingen.

In der südöstlichen Provinz und AKP-Hochburg Sanliurfa sei am Sonntag versucht worden, Wahlbeobachter mit „Schlägen, Drohungen und Angriffen“ von den Urnen fernzuhalten, sagte der Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan. Im Bezirk Suruc von Sanliurfa liefen „bewaffnete Personen ganz offen herum“. Die oppositionelle Zeitung „Birgün“ meldete, dass die Polizei in Suruc ein Auto mit Warnschüssen stoppte, in dem sie vier Säcke mit abgestempelten Wahlscheinen fand. Die OSZE, die 370 Beobachter zu den Wahlen entsandt hat, erklärte, sie habe wegen der angespannten Sicherheitslage niemanden nach Suruc geschickt.

Auch die regierungskritische journalistische Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber berichtete über Regelverstöße in vornehmlich kurdischen Provinzen, aber auch aus AKP-geprägten Außenvierteln Ankaras. Mehrfach wurde per Video dokumentiert, dass Personen gruppenweise in eine Wahlkabine gingen oder Wähler ihre Stimmzettel fotografierten, was verboten ist. Der HDP-Parlamentsabgeordnete Ziya Pir sagte, ihn erreichten ständig neue Meldungen über versuchte Manipulationen.

Der Regierung gehe es offensichtlich darum, HDP-Wähler an der Abgabe ihrer Stimme zu hindern oder ihre Stimmen zu ersetzen, weil die Regierungspartei ihre Parlamentsmehrheit verlieren würde, wenn die HDP über die Zehnprozenthürde komme. „In Sanliurfa wollten Wahlfälscher 1000 gestempelte Umschläge mit AKP-Stimmen in eine Urne werfen, was unsere Wahlhelfer bemerkten und verhinderten. Hunderte HDP-Wahlkämpfer wurden attackiert, Dutzende unserer Wahlbeobachter wurden in den vergangenen Tagen festgenommen und durch AKP-Wahlbeobachter ersetzt.“

Wegen der vielen Meldungen beraumte der Hohe Wahlrat in Ankara am Nachmittag ein Notfalltreffen an. Gleichzeitig riegelte die Polizei mit Lkw das Gebäude weiträumig ab. CHP-Kandidat Ince hatte seine Anhänger aufgerufen, sich im Fall offensichtlicher Wahlfälschungen dort zu versammeln. Staatspräsident Erdogan sagte zu Medienvertretern, nachdem er in Istanbul gewählt hatte: „Mit diesen Wahlen erreicht die Türkei eine echte demokratische Revolution!“ Die Regierung hatte im Wahlkampf vor allem den Bau von Brücken, Straßen und Krankenhäusern hervorgehoben. Die Opposition forderte dagegen die Rücknahme des umstrittenen Präsidialsystems, versprach die Aufhebung des Ausnahmezustands und die Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Bürgerrechten.

Insgesamt waren mehr als 59 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen, darunter knapp drei Millionen türkische Staatsbürger im Ausland. Erstmals seit fast 40 Jahren wurde die Zehnprozenthürde bei der türkischen Parlamentswahl teilweise aufgehoben, sodass sich im Wesentlichen zwei Wahlbündnisse gegenüberstanden: die „Allianz des Volkes“ der AKP mit der rechtsextremen MHP und die „Allianz der Nation“

von vier Oppositionsparteien. Beide lieferten sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dadurch geriet die linke prokurdische HDP, die sich der Zehnprozenthürde stellen muss, in die Rolle des Königsmachers. Gemeinsam mit ihr würde der Opposition die Mehrheit im Parlament zufallen. Bei den gleichzeitigen Präsidentschaftswahlen zeichnete sich ebenfalls ein knappes Ergebnis ab. Zwar sahen alle Meinungsforschungsinstitute den hohen Favoriten Erdogan stets vorn, doch konnte Ince stark aufholen, mit steigender Tendenz.