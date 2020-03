Corona bringt alles durcheinander – auch die Finanzplanung von Minister Olaf Scholz. (Kay nietfeld/DPA)

Olaf Scholz legt im Bundeskabinett den Haushalt für 2021 vor – doch der ist jetzt schon Makulatur. Corona bringt alles durcheinander, so auch die Finanzplanung. Die finanziellen Folgen der Viruskrise können selbst Fachleute noch nicht beziffern. Doch vieles spricht dafür, dass Deutschland in die Rezession abrutscht. Das würde erheblich geringere Steuereinnahmen bedeuten, während Covid-19 zig Milliarden Euro kostet.

Der Etat 2021 zeigt, auf welch tönernem Boden Langzeitprognosen und -planungen stehen. Nicht zum ersten Mal. „Aufschwung setzt sich fort“ und „Deutsche Wirtschaft zeigt sich robust“, so waren die Konjunkturprognosen für 2008 überschrieben. Dann kam der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank, sie löste mit einem Domino-Effekt die weltweite Finanzkrise aus. Geschockt war die Welt auch 1973: Die arabischen Länder drosselten den Erdöl-Export und trieben den Preis in die Höhe. In Deutschland kam es zu Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und vielen Insolvenzen. Das beste Beispiel, wie schnell Langzeitplanungen von der Realität eingeholt werden, waren die Fünfjahrespläne der DDR: Am Ende trieben sie das Land in den Kollaps.