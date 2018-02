Thomas Röwekamp (CDU) (dpa)

Die rot-grüne Koalition hat vor wenigen Tagen eine Finanzspritze von 185 Millionen Euro für die angeschlagene Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) angekündigt. Ein teurer und millionenschwerer Eingriff aus Steuergeldern, der aus jahrelanger unterlassener Hilfeleistung der rot-grünen Regierung resultiert. Denn so alternativlos die finanzielle Stabilisierung akut ist: Sie wäre in dieser Höhe vermeidbar gewesen, und – viel schlimmer – es droht nicht das letzte monetäre Pflaster zu sein.

Die Geno befindet sich seit Jahren immer wieder am Rande der Insolvenz. Die Chaos-Baustelle am Klinikum Bremen-Mitte, Missmanagement und Investitionsstau drohen den Klinikverbund an die Wand zu drücken. Die hohen jährlichen Millionenverluste (2017 voraussichtlich 18 Millionen Euro) resultieren nicht aus dem medizinischen Bereich. Bremens Kliniken, ihre Ärzte, Pfleger und Mitarbeiter genießen bundesweit Renommee und einen guten Ruf. Die Geno hat ein Problem mit ihrer Führung und Verwaltung.

Jahr für Jahr Millionen Euro Mehrkosten durch Leiharbeit im pflegerischen und medizinischen Bereich, zu viel und zu teures Personal in der Verwaltung und nicht zuletzt der zum Millionengrab gewordene Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte, dessen seit 2014 bereits mehrfach verschobener Eröffnungstermin Parallelen zum Berliner Flughafen hat.

­Die Diagnose ist seit Jahren klar und unmissverständlich in zahlreichen Controlling-Berichten dokumentiert. Doch statt mit passender Therapie gegenzusteuern, hat sich die Chef- und Senatsebene auf die Geno als dauerhaften, teuren Pflegefall eingerichtet. Weit mehr als 100 Millionen Euro sind seit 2008 in die Rettung geflossen – ohne Zustandsverbesserung. Gerade für Eltern dürfte bei diesen Summen die Absage des Senats an kostenlose Kitas wegen angeblich nicht aufbringbarer Kosten eine Ohrfeige sein.

Für Aufsichtsratsvorsitzende und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt ist dieses Prozedere freilich bequem. Verluste werden laufend aus Steuern ausgeglichen, Handlungsdruck entsteht dadurch nicht. Doch die Steuerzahler haben einen Anspruch, dass die Politik ihrer Verantwortung nachkommt. Wenn wir unsere Kliniken aktuell retten wollen, sind die 185 Millionen Euro nicht abzuwenden.

Wenn Bremen aber nicht noch Jahrzehnte Zahlmeister eines taumelnden Klinikverbundes sein soll, brauchen wir ein nachhaltiges Sanierungskonzept. Bereits 2013 kamen die von der CDU beauftragten externen Wirtschaftsprüfer Curacon zu dem Ergebnis, dass die Geno grundsätzlich sanierungsfähig ist, die vom Senat eingeleiteten Maßnahmen aber nicht ausreichen. Die Trennung von einem Geschäftsführer ist nur ein Bauernopfer. Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf.

Zur Person:

Unser Gastautor Thomas Röwekamp ist Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Der gebürtige Bremerhavener war in der Zeit der Großen Koalition mit der SPD von 2003 bis 2007 unter anderem Bürgermeister und Innensenator.