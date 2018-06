Der 81-jährige Richter Anthony Kennedy hat angekündigt, dass er sich nach mehr als 30 Jahren aus dem Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, zurückziehen werde. (dpa)

Egal, was Donald Trump in seiner Amtszeit noch anstellen wird, nirgendwo dürfte er so nachhaltig Spuren hinterlassen wie bei der Zusammensetzung des Verfassungsgerichts. Der Rückzug von Richter Anthony Kennedy gibt dem Präsidenten die Möglichkeit, das Gremium nach rechts zu verschieben. Als Obama nach dem Tod eines erzkonservativen Richters die Chance hatte, eine Mehrheit der Mitte zu schaffen, blockierten die Republikaner über 14 Monate eine Bestätigung. Das wollen die Demokraten Trump heimzahlen.

Einfacher gesagt als getan. Ihnen fehlt die Mehrheit im Senat. Dass sich daran nach den Zwischenwahlen im November etwas ändert, käme einem Wunder gleich. Motivieren wird die Schlacht um das Verfassungsgericht Trump-Anhänger und Gegner in gleicher Weise. Auf dem Spiel steht die Balance im Supreme Court, dessen Mitglieder auf Lebenszeit berufen werden.

Trump hat in dieser Auseinandersetzung die besseren Karten. Nichts hilft ihm mehr, seine Wähler an die Urne zu bringen. Die wissen, dass der Präsident bei der Besetzung mit einem politisch zuverlässigen Richter garantiert sein Wort halten wird. Ein Rechtsruck der US-Justiz scheint unvermeidbar.