Der Föderalismus habe sich in der Krise im Großen und Ganzen bewährt, hieß es in den vergangenen Wochen. Das ist ein recht freundliches Urteil angesichts der Tatsache, dass manche Landesregierungen Fakten schufen, als andere noch mit der Kanzlerin um eine einheitliche ­Lösung rangen. Bis heute haben sich nicht einmal Nachbar-Bundesländer synchronisieren können, was Corona-Auflagen betrifft. Dabei sind sich alle in zentralen Punkten einig: Das Virus verbreitet sich weiter, es gibt keinen Anlass für Entwarnung. Die Infizierten können – altersunabhängig – schwer erkranken. Weiterhin ist äußerste Vorsicht geboten.

Wie äußerste Vorsicht zu definieren ist, daran scheiden sich die Geister. In Niedersachsen ist erlaubt, was in Bremen verboten ist und umgekehrt. Schüler in Nordrhein-Westfalen unterliegen einer strengeren Maskenpflicht als die Mädchen und Jungen in den anderen Ländern. Risiken werden unterschiedlich eingeschätzt, Landesregierungen kommen zu unterschiedlichen Resultaten, wenn sie mögliche Einschränkungen und deren Folgen gegeneinander abwägen.

Das ist ihr gutes Recht, zumal Experten nicht müde werden zu betonen, dass das Virus unberechenbar ist. Aber vertrauenserweckend ist es nicht, wenn die Auflagen von Bundesland zu Bundesland variieren. Im Gegenteil: Selbst was nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wird, kann wie Willkür wirken. Verbote werden weniger ernst genommen, wenn sie ein paar Kilometer weiter nicht existieren.

Den Ernst der Lage einschätzen

So bleibt die eine große Frage: Warum? Was hindert die Länder daran, sich zu einigen und es den Bürgern leichter zu machen, den Ernst der Lage einzuschätzen? Mit etwas gutem Willen mag man einsehen, dass sich Bayern und Nordrhein-Westfalen anfangs zu entschiedenerem Vorgehen gezwungen sahen, weil sie unter hohen Infektionszahlen litten. Aber heute?

Am Donnerstag soll beim Bund-Länder-Spitzengespräch ein neuer Anlauf genommen werden, einen bundeseinheitlichen Weg zu finden, zur Maskenpflicht und zu den Auflagen für Privatfeiern. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, dass das niedersächsische Gesundheitsministerium dafür zu gewinnen sei, und zitiert die Ministerin: sofern „sie nicht zu einer Aufweichung unserer vergleichsweise strengen Regeln führen“. Vergleichsweise streng – ist das ein medizinisches oder ein politisches Qualitätsmerkmal?