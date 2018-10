Benjamin Lassiwe findet die obligatorische Jammerei, der Feiertag schade der Wirtschaft lächerlich. (Swen Pförtner/dpa)

Am Mittwoch bleiben in ganz Norddeutschland die Geschäfte geschlossen, und die Bänder in den Fabriken stehen still. Die Verkäufer an der Kasse und die Arbeiterinnen in der Produktion haben einen freien Tag. Es ist Reformationstag. Nach der Ausnahme im Lutherjahr 2017 wird der Tag nun zum ersten Mal in ganz Norddeutschland als regulärer gesetzlicher Feiertag begangen. Und das ist gut so.

Denn die Reformation war ein Weltereignis, und gerade hier in Norddeutschland war sie besonders prägend. Wäre die spezielle hanseatische Bürgerkultur in einer Stadt wie Bremen ohne die Reformation zu Stande gekommen? Die Bremer an sich waren über Jahrhunderte hinweg Protestanten. Und viele von ihnen sind es immer noch, auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder abnimmt. Sich der Reformation zu erinnern, heißt zumindest, sich der eigenen Geschichte zu erinnern – selbst dann, wenn man mit Martin Luther und seinen reformatorischen Erkenntnissen im eigenen Leben vielleicht nicht mehr all zu viel zu tun hat.

Doch das Lutherjahr 2017 hat auch gezeigt, welch ein Potenzial dieser Feiertag hat: Vor einem Jahr waren die evangelischen Kirchen in ganz Deutschland jedenfalls so voll, wie sonst nur an Weihnachten. Natürlich, damals war es etwas einmaliges: Der 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther. Der 500. Jahrestag einer Veröffentlichung, die die Welt veränderte. Der 501. Jahrestag ist weniger sexy, das steht schon einmal fest. Aber er eignet sich gut dafür, die großen Themen des vergangenen Jahres noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.

Denkwürdige Umarmung

Zum Beispiel Luthers Antisemitismus. Die Judenfeindschaft des Reformators wurde schon vor dem Jahr 2017 so gründlich aufgearbeitet, wie nie zuvor. Dass die Kirchen und die jüdischen Gemeinden heute ein völlig anderes Verhältnis miteinander pflegen, wurde 2017 noch einmal besonders deutlich. Gleiches gilt für die Ökumene: Dass vergangene Jahr feierten beide großen Konfessionen so einträchtig miteinander, wie man es zuvor kaum für möglich gehalten hätte.

Die denkwürdige Umarmung von Papst Franziskus und der schwedischen Erzbischöfin Antje Jackelén in Lund, der ökumenische Versöhnungsgottesdienst im Dom zu Hildesheim, wo Katholiken und Protestanten gegenseitig um Vergebung für die Verletzungen gebeten haben, die sich die Kirchen in all den Jahren angetan haben.

All das kann ein Thema des Reformationstags 2018 sein. Und all das wird in Norddeutschland in diesem Jahr auch zum Thema gemacht. Zum Beispiel in Bremen, wo Renke Brahms, der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, ganz selbstverständlich einen ökumenischen Gottesdienst mit dem katholischen Propst Martin Schomaker feiert. In Hannover diskutiert Bischof Ralf Meister mit Rabbiner Gabor Lengyel zu Luther und dem Judentum, und auch die vor allem in Ostfriesland und dem Emsland verbreitete evangelisch-reformierte Kirche lädt eine Rabbinerin zu einem Vortrag über den christlich-jüdischen Dialog eingeladen.

Und deswegen ist es – mit Verlaub – unverständlich, wenn pünktlich zum neuen Feiertag an der einen oder anderen Stelle nun wieder aufgeschrien wird, und all die alten Argumente gegen das Reformationsjahr nun gegen den 31. 10. neu ins Feld geführt werden. Als wenn es das Jahr 2017 mit all seinen Errungenschaften nie gegeben hätte.

„Für Katholiken ist der 31. Oktober vor allem eine schmerzhafte Erinnerung an die durch die Reformation ausgelöste Spaltung der Christenheit“, heißt es in einem Kommentar auf dem Internet-Portal katholisch.de. Waren die Kirchen da im vergangenen Jahr nicht schon deutlich weiter? Hatte man sich nicht darauf geeinigt, das Reformationsjahr 2017 als „Christusfest“ zu begehen? War das nicht für alle Seiten ein Erfolg? Was soll plötzlich dieser Rückfall?

Noch lächerlicher ist da nur die obligatorische Jammerei, der Feiertag schade der Wirtschaft. Als ob die Wirtschaft in Bremen und umzu daran zugrunde gehen würde, dass es nun einen zusätzlichen freien Tag im Norden gibt. Gemessen daran müssten die Bayern mit ihrem Fronleichnamsfest, mit Allerheiligen und Mariä Himmelfahrt – lauter Feiertagen, die es in Norddeutschland nicht gibt - dann ja schon viele Jahre am Bettelstab gehen. Nein, auch hier wird andersherum ein Schuh daraus: Auch hierzulande kann es der Wirtschaft nämlich eigentlich nur gut tun, sich im Zeitalter von Cum-Ex- oder Cum-Cum-Geschäften mal etwas intensiver mit Martin Luthers Thesen über Zinswucher und Ablasshandel zu beschäftigen.