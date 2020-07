Ein überfülltes Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer vor der libyschen Küste. (Santi Palacios)

Horst Seehofer hat Recht. Es ist in der Tat „der EU nicht würdig“, dass sich die Gemeinschaft fünf Jahre nach der großen Flüchtlingskrise immer noch nicht auf eine Reform des Asyl- und Migrationsrechtes verständigt hat. Und es ist unglaublich, dass es dieser Gemeinschaft von 27 Staaten nicht gelingt, den Schleusern auf einem vergleichsweise überschaubaren Meeresgebiet nicht das Handwerk zu legen. Die großen Worte von der humanitären Katastrophe vor den Toren dieser Wertegemeinschaft scheinen längst verbraucht. All die Berichte über unvorstellbare Zustände in Auffangzentren auf den griechischen Inseln werden überhört. Es blieb auch am Dienstag erst einmal bei Willensbekundungen, die niemanden retten.

Es braucht einen Kreis jener Länder, die nicht länger zusehen wollen. Sie sollten die Seenotrettung wieder aufnehmen – oder zumindest unterstützen. Und sie könnten es auch sein, die jene, die mit Recht Asylschutz beanspruchen können, unter sich aufteilen. Die Brüsseler Kommission sollte dieses Engagement aus ihren Fonds finanziell unterstützen – und damit denen Finanzmittel entziehen, die sich aller Solidarität weiter verweigern.