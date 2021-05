Ob die Außengastronomie in Bremen unter Auflagen wie etwa einer Testpflicht wieder öffnet, ist noch nicht entschieden. (Sina Schuldt / dpa)

Bis Ende Mai will Niedersachsen Urlaubsaufenthalte nur für die eigenen Landeskinder möglich machen: Beherbergungsbetriebe und Außengastronomien dürfen seit diesem Montag in allen Landkreisen öffnen, in denen der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 100 lag. Die Regelungen der Bundes-Notbremse aus dem Infektionsschutzgesetz gelten dann automatisch nicht mehr. Das trifft etwa auf die gesamte niedersächsische Nordseeküste sowie die Ostfriesischen Inseln zu. Im Bremer Umland erfüllen die Landkreise Verden, Rotenburg, Wesermarsch und Osterholz das Kriterium für diese Lockerungen, nicht aber Diepholz und Delmenhorst.

Übernachten dürfen ausschließlich Touristen, die ihren ersten oder zweiten Wohnsitz in Niedersachsen haben. Noch nicht vollständig geimpfte oder genesene Gäste müssen bei Anreise und mindestens zweimal pro Woche während des Aufenthalts einen aktuellen Coronatest mit negativem Ergebnis nachweisen. Hotels und Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen bis zu 60 Prozent belegt werden.

Bremern ist durch die niedersächsische Entscheidung ein Kurzurlaub beispielsweise auf den Ostfriesischen Inseln verwehrt, während ihnen Reisen nach Sylt oder zu weiter entfernten Zielen wie Mallorca und Portugal möglich sind. In einem neuen, am Montag veröffentlichten und als „Stufenplan 2.0“ bezeichneten Konzept der niedersächsischen Landesregierung sind Übernachtungen für Nicht-Landeskinder als nächste Öffnungsstufe vorgesehen. Das sei laut niedersächsischem Wirtschaftsministerium ab Ende Mai zu erwarten, falls die Infektionszahlen weiter zum Besseren entwickeln. Die derzeit geltenden Regelungen in Niedersachsen sind bis 30. Mai begrenzt.

Ein Anfang März von den Ministerpräsidenten beschlossener Stufenplan für Öffnungen sah den Betrieb von Außengastronomie vor, wenn nach vorhergehenden Öffnungen etwa beim Einzelhandel oder von Museen, die Sieben-Tage-Inzidenz zwei Wochen lang stabil unter 100 liegt.

Tagesausflüge von Bremen nach Niedersachsen sind jederzeit möglich, anders als etwa nach Mecklenburg-Vorpommern, wohin auch als Tagesgäste nur vollständig Geimpfte reisen dürfen, was die Besuche von Familien mit Kindern ausschließt.

Für den Besuch von Gaststätten im Außenbereich müssen die Gäste einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen oder den Nachweis einer vollständigen Impfung erbringen. Die Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein und müssen unter Aufsicht in einem zugelassenen – auch bremischen – Testzentrum durchgeführt worden sein.

In der Hansestadt ist es frühestens am kommenden Montag, 17. Mai, möglich, dass die Einschränkungen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes wegfallen, falls der Inzidenzwert stabil unter 100 bleiben. Ein Grund ist, dass der Feiertag am Donnerstag nicht mitgezählt wird und die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts gelten. Sie werden diesen Montag als ersten Werktag mit einer Inzidenz unter 100. Der kommende Sonnabend wäre demnach der frühestmöglich fünfte Werktag in Folge, der darauffolgende Montag, der erste Werktag, an dem die Bundes-Notbremse entfallen kann.

Ohne weitere Entscheidungen könnten dann beispielsweise die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr entfallen. Ebenso automatisch würden sämtliche Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung des Landes wieder gelten, die im Vergleich zum Infektionsschutzgesetz größere Freiheiten gewähren, beispielsweise beim Sport im Freien oder beim Einkaufen. Auch aktuell regelt diese Verordnung alle Aspekte, die nicht im Infektionsschutzgesetz erwähnt sind.

Eine Öffnung der Außengastronomie oder die Erlaubnis touristischer Übernachtungen in Bremen sind darin nicht vorgesehen. Sie bedürften gesonderter Senatsbeschlüsse. Die stehen für die Senatssitzung an diesem Dienstag offiziell nicht auf der Tagesordnung, es könnte sich dem Vernehmen nach aber abzeichnen, dass noch dazu kommen kann. Eine endgültige Entscheidung dazu war bis Montagabend nicht gefallen.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte in einer Regierungserklärung am vorigen Donnerstag gesagt, es könnten sich erste Öffnungsperspektiven für den Sport, die Kultur und die Außengastronomie ergeben. Ein Orientierungspunkt würden dabei wegen der Einbettung Bremen und Bremerhavens in das niedersächsische Umland die niedersächsischen Regeln sein.