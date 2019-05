US-Präsident könnte wegen der Russland-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren drohen. (Evan Vucci /dpa)

Die ersten und vermutlich letzten Worte des Sondermittlers Robert Mueller in der Russland-Affäre lassen sich nicht anders verstehen, als eine Empfehlung an den Kongress, ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen Justizbehinderung einzuleiten. Die Demokraten müssen dieser Versuchung widerstehen. Niemand weiß das besser als Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie ahnt mit sicherem Instinkt, wie ein Amtsenthebungsverfahren enden würde: mit dem Freispruch Trumps durch seine Parteifreunde im Senat.

Genau darauf hofft der gewiefte Präsident. Statt sich gegen die Vorwürfe zu wehren, bräuchte er nur noch gegen die Amtsenthebung zu agitieren. Da es kaum eine Mehrheit für eine Verurteilung im republikanisch dominierten Senat geben dürfte, könnte er dann immun in den Wahlkampf ziehen. Pelosi tut deshalb gut daran, nicht in diese Falle zu tappen. So verlockend Muellers Einladung auch sein mag. Die Demokraten konzentrieren sich besser darauf, weitere Details zu Trumps Fehlverhalten zutage zu fördern. Sie können es dann getrost den Wählern überlassen, das Urteil über den Präsidenten zu sprechen.