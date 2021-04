Eine Öl-Raffinerie im US-Bundesstaat North Dakota. Unter Donald Trump spielte der Klimaschutz in den USA keine große Rolle. Präsident Joe Biden bringt das Land nun wieder auf die globale Bühne. Bei einem Online-Gipfeltreffen mahnen Staats- und Regierungschefs zur Eile. (charlie neibergall/DPA)

Einen konkreten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels haben die USA mit dem Online-Klimagipfel geleistet. Statt 40 Staats- und Regierungschefs auf ihrem Weg zu der Umweltkonferenz in Washington Tonnen an CO2 in die Atmosphäre blasen zu lassen, lud das Weiße Haus für Donnerstag zu einem virtuellen Treffen ein. US-Präsident Joe Biden richtete sich aus dem East Room an die Teilnehmer, die einer nach dem anderen auf dem Bildschirm erschienen.

Darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Ich bin erfreut, zu sehen, dass die Vereinigten Staaten wieder mit uns an der Klimapolitik arbeiten wollen“, erklärte die CDU-Politikerin, die ein betont eisiges Verhältnis zu Bidens Amtsvorgänger Donald Trump pflegte. „Es besteht kein Zweifel daran, dass die Welt ihren Beitrag braucht“, sagte Merkel. Sie dankte dem Präsidenten, die Initiative zu dem Gipfel ergriffen zu haben. Die notwendigen Veränderungen seien „eine Herkules-Aufgabe“.

Bundeskanzlerin Merkel begrüßt Rückkehr der USA

Nicht weniger als das verspricht der neue US-Präsident, der den New Green Deal seiner Partei in die Infrastruktur-Initiative verpackt hat. Diese sieht rund eine Billion Dollar an Investitionen in ökologische Projekte vor. „Die Zeichen sind unverkennbar“, sagte Biden in seiner Eröffnungsrede, die sich mindestens so sehr an die Klimaskeptiker daheim, wie als Rückversicherung an die internationale Gemeinschaft richtete. Der sitzt der Schock noch bis heute in den Knochen, den Trumps Rückzug aus dem Pariser Klima-Abkommen ausgelöst hatte. Biden hatte diesen am Tag des Amtsantritts rückgängig gemacht. Der Präsident versprach, die USA würden bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 50 bis 52 Prozent im Vergleich zu 2005 verringern. Die EU hatte sich vor dem Gipfel darauf verständigt, die Emissionen bis zum Ende des Jahrzehnts um 55 Prozent im Vergleich zu den sehr viel höheren Emissionen des Jahres 1990 zu senken.

Am Donnerstag richteten sich zu Beginn des zweitägigen Gipfels alle Augen auf Chinas Präsidenten Xi Jinping. Dieser versprach trotz der Spannungen mit den USA beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten. Bis Ende der Dekade werde die Volksrepublik den Höhepunkt an Emissionen erreicht haben, um dann bis 2060 CO2-Neutralität zu erreichen. „Ohne das Mittun Chinas werden wir die Klimakrise nicht lösen“, erklärte Bidens Klimabeauftragter John Kerry, der kürzlich in Shanghai über eine Kooperation beim Erreichen der Ziele verhandelte. China produziert mehr als die Hälfte der aus Kohle gewonnen Energie. 2020 nahm die Volksrepublik mehr Kohlekraftwerke in Betrieb als der Rest der Welt an Kapazitäten vom Netz nahm. Die USA bemühen sich auch darum, Indien und Russland für größere Anstrengungen für den Klimaschutz zu gewinnen. Der russische Präsident Wladimir Putin meinte in seinem Beitrag zum Gipfel, das Ringen um CO2-Neutralität „könnte etwas sein, das die ganze internationale Gemeinschaft vereint“.

Widerstand bei Republikanern im Kongress

Bidens Versuch, mit dem Klimagipfel wieder eine Führungsrolle zu übernehmen, wird allerdings von Skepsis begleitet. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat die Teilnehmer gelehrt, dass Selbstverpflichtungen der USA auf internationaler Ebene auf wackligen Beinen stehen. Während die Demokraten diese unterstützen, arbeiten die Republikaner aktiv dagegen an. Dass Biden in den USA eine Schlacht gegen den Berg bevorsteht, machten die Äußerungen des republikanischen Senators John Barrasso deutlich, der sich dagegen aussprach „einseitige für die USA schädliche Versprechen bei den Emissionen zu machen“.