Aluminiumproduktion in China: Das US-Handelsministerium will ab Freitag Strafzölle auf Importe erheben. (dpa)

Aufatmen in der EU: Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bleiben vorläufig von den geplanten US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verschont. Dies hat der Handelsbeauftragte der US-Regierung, Robert Lighthizer, am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Senats gesagt.

Die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Peter Altmaier (CDU) hat als deutscher Wirtschaftsminister bis zuletzt mit seinen europäischen Kollegen um eine Sonderregelung gekämpft. Altmaier war dazu nach Washington gereist.

Ausnahmen von den Strafzöllen sollen ebenso gelten für Argentinien und Brasilien, Kanada und Mexiko.

(wk)

++ Mehr in Kürze. ++