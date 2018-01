Mit Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen beladene Lastwagen des türkischen Militärs passieren die türkisch-syrische Grenze. Foto: Can Erok (dpa)

Der türkische Präsident Erdogan hat seine Drohungen wahr gemacht. Sein Militär attackiert die syrische Kurden-Enklave Afrin und damit eine der letzten unzerstörten Regionen des Landes, die Hunderttausende innersyrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Der Feldzug kann unabsehbare Folgen für die gesamte Region haben, denn erstmals trifft er kurdisches Kernland. Harte Kämpfe mit vielen zivilen Toten sind zu befürchten.

An der Lage trägt Washington erhebliche Mitschuld. Als die Kurden für die US-geführte Koalition die Kastanien gegen Daesch aus dem Feuer holten, wurden sie unterstützt und bewaffnet. Gleichzeitig hat Washington ihnen keine Grenzen gesetzt und ihre mindestens logistische Unterstützung für die PKK toleriert.

Umgekehrt wäre es jetzt die Pflicht der USA gewesen, die Türkei an der Invasion Afrins zu hindern. Stattdessen lieferten sie Erdogan mit der Ankündigung, eine 30.000 Soldaten starke kurdische Grenztruppe in Syrien aufzubauen, den Anlass, um den Nationalismus anzuheizen und seine Position in anstehenden Wahlkämpfen zu stärken. Für Deutschland sollte klar sein: Die geplante Aufrüstung türkischer Panzer verbietet sich momentan von selbst.