Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan beim Nato-Gipfel in Brüssel. (Pablo Martinez Monsivais/dpa)

Im Fall des in der Türkei inhaftierten und nun unter Hausarrest gestellten US-Pastors Andrew Brunson verhängt die Regierung von US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen zwei türkische Minister. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington.

Brunson, der eine kleine Kirchengemeinde in der westtürkischen Stadt Izmir geleitet hat, werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Bewegung des in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 35 Jahre Haft für Brunson. Er wird seit eineinhalb Jahren in der Türkei festgehalten. (dpa)