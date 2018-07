Amerikas Präsident Donald Trump drohte zuletzt, auf Autoimporte einen Zoll von 20 Prozent zu erheben. (Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa)

Die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA, China und der EU bereiten Unternehmen im Nordwesten Sorgen. In einer Umfrage des Norddeutschen Unternehmensverband AGA geben mehr als dreißig Prozent der Bremer Außenhändler an, direkt von der Auseinandersetzung zwischen den USA und der EU betroffen zu seien.

Rund ein Zehntel geht davon aus, dass das teilweise oder indirekt der Fall ist. Die Umfrage zeige eines ganz deutlich, kommentiert Verbandspräsident Hans Fabian Kruse: „Bremen, Niedersachsen und der gesamte Norden werden durch einen Handelskonflikt mit den USA in Mitleidenschaft gezogen: Umsätze gehen verloren, Investitionen werden zurückgehalten und das weltwirtschaftliche Klima wird vergiftet.“

Mehr als ein Viertel der Kleinbetriebe und Mittelständler befürchten konkret Umsatzeinbußen: In Niedersachsen sind es 27 Prozent von 202 Unternehmen, in Bremen sogar 32 Prozent von 114. Kruse kann die US-Politik nicht nachvollziehen: „Hoffentlich kehrt noch Vernunft ein.“

Die Handelskammer Bremen und das Bremer Wirtschaftsressort gehen ebenfalls davon aus, dass die Zölle den Standort negativ treffen. Gerade die USA sei ein großer und wichtiger Handelspartner für die Wirtschaft, sagt Torsten Grünewald, Referent für Internationales: „Der Amerikahandel macht etwa 14 Prozent des gesamten bremischen Außenhandels aus.“

Das Wirtschaftsressort betont, dass Bremen besonders vom Außenhandel abhängig ist und seit Jahren im Ländervergleich die höchste Exportquote verzeichnet. Bis die Zölle sich auf Auftragszahlen niederschlügen, dauere es eine Zeit, sagt Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen.

Doch die Stimmung ist bereits jetzt eingetrübt. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK unter 2000 Unternehmen in Niedersachsen. „Die Geschäfte – auch die der Exporteure – laufen noch sehr gut, aber die Erwartungen für die nächsten Monate sinken deutlich.“ Die Unternehmen rechneten mit Einbußen.

Eine "ganz schwierige Debatte"

Gerade für Niedersachsen seien die drohenden US-Importzölle für Autos eine „ganz schwierige Debatte“. Die USA seien schon jetzt nur noch viertwichtigster Exportmarkt für Niedersachsen. Großbritannien, vor zwei Jahren noch ganz vorn, sei wegen des befürchteten Brexits auf Platz drei abgerutscht. „Daran sieht man, dass die Firmen sich, obwohl noch nichts wirksam ist, an die erwarteten Schwierigkeiten anpassen.“

Das treffe insbesondere die vielen mittelständischen Zulieferer in Niedersachsen, sagt Schrage und ist entsetzt: „Ich weiß nicht, welche Berater da im Weißen Haus sitzen, aber dass Zölle alle schädigen, haben wir die letzten 100 Jahre gelernt."

Martin de Vries ist bei der Bremer DBH Logistics IT Bereichsleiter für Zoll- und Außenwirtschaftslösungen. Das Unternehmen bietet entsprechende Software an. Selbst wenn bisher nur bestimmte Produkte betroffen sind: „Die Kunden sind sensibilisiert und extrem verunsichert.“ Intensiver als in der Vergangenheit setzten sie sich mit den Zöllen auseinander.

Im Gegensatz zum Brexit kämen die Maßnahmen nun „unglaublich schnell“ und seien schwer abzusehen: „Es gibt kaum Vorlaufzeit. Unternehmen, die betroffen sind, tut das richtig weh.“ Bisher handle es sich um kleine Nadelstiche. „Wir werden sehen, ob der Streit eskaliert.“ Derzeit sei nicht vorherzusagen, ob die Zollspirale sich weiter fortsetze und in welcher Geschwindigkeit, sagt Robert Völkl.

„Eines ist aber sicher: Es wird nicht besser“, befürchtet der Geschäftsführer des Vereins Bremer Spediteure. In seiner Branche seien die Erwartungen wegen des Handelskonflikts negativ, selbst wenn die Folgen gerade noch auf sich warten lassen. „Erst im Nachgang wird das Volumen Einbußen erleiden.“ Sollten Strafzölle auf Neufahrzeuge in den USA eingeführt werden, habe das gewiss „teilweise dramatische Auswirkungen“ auf den hiesigen Automobilstandort.

Das macht auch die Zahl der Handelskammer deutlich: Kraftfahrzeuge und Automobile machen drei Viertel der bremischen Exporte in die USA aus – 2017 im Umfang von 1,8 Milliarden Euro. Am Mittwoch könnte der Tag der Entscheidung sein. Vertreter der EU-Kommission treffen sich mit Trump wegen der angedrohten Zusatzzölle für europäische Autos.