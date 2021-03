Mitarbeiter des mexikanischen Gesundheitswesens nehmen in einem Lager die Gesundheitsdaten eines Kleinkindes auf. (GREGORY BULL/DPA)

Sie warten in überfüllten Durchgangslagern, in umfunktionierten Gefängniszellen der Grenzpolizei und eilig errichteten Zeltunterkünften. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen, die in Rekordzahl über die Südgrenze in die USA kommen. Die neue Grenzbeauftragte der US-Regierung, Roberta Jacobson, appellierte an die volljährigen Schutzsuchenden, auf der anderen Seite der Grenze zu bleiben. Erwachsene werden unter Bezug auf die als „Title 42“ bekannte Anordnung der Vorgängerregierung zurückgewiesen, wonach wegen der Pandemie keine Asylsuchenden ins Land dürfen.

In Abgrenzung zu der im Wahlkampf als inhuman kritisierten Flüchtlingspolitik Donald Trumps hat der neue US-Präsident Joe Biden diese Bestimmung für Minderjährige aufgehoben. Mit der Konsequenz, dass jeden Tag im Schnitt 700 Kinder und Jugendliche über die Grenze zu Mexiko kamen. Drei von vier sind laut offizieller Statistik zwischen 15 und 17 Jahre alt und 70 Prozent davon Jungen. Experten vergleichen die Situation mit den großen Fluchtwellen 2019, 2016 und 2014, die sowohl die Regierungen unter Trump und Barack Obama überfordert hatten. Die Herausforderung könnte nach Einschätzung von Florence Chamberlin von der Flüchtlings-Lobby „Kids in Need of Defense“ diesmal größer werden.

Zahl der Festnahmen verdoppelt

Verheerende Hurrikans im vergangenen November und die unkontrollierte Pandemie haben die ohnehin schon schwierige Situation in den Herkunftsländern weiter verschärft. „Title 42 und andere Maßnahmen der früheren Regierung haben diesen künstlichen Stau an der Grenze geschaffen“, nennt Chamberlin einen weiteren Faktor, der zu der Rekordzahl an Grenzübertritten gefühlt hat. Seit Januar hat sich die Zahl der Festnahmen durch die US-Grenzer auf 130.000 im Monat mehr als verdoppelt. Während Erwachsene zurückgewiesen werden, dürfen Minderjährige und einige Familien bleiben.

US-Präsident Biden erlaubte nun den Einsatz der staatlichen Katastrophenschutzorganisation Fema, die dabei helfen soll, den Prozess zu beschleunigen, die Minderjährigen an aufnahmebereite Bürger in den USA zu überstellen. In den meisten Fällen ist es kein Problem, eine aufnahmewillige Person zu finden. Neun von zehn kommen bei Verwandten unter, in der Hälfte der Fälle lebt bereits ein Elternteil in den USA. Das Problem ist die deutlich längere Verweildauer in den hoffnungslos überfüllten Unterkünften. Erlaubt sind nach dem Gesetz nur 72 Stunden, in der Praxis sind es deutlich mehr. Die Migrationsexpertin Theresa Cardinal Brown vom unabhängigen „Bipartisan Policy Center“ erkennt in dem Zustrom einen ersten Test für die neue Flüchtlingspolitik. „Biden trat als Anti-Trump an“, erläutert Cardinal Brown. „Deshalb wird er nicht auf staatliche Gewalt als erstes Mittel zurückgreifen, um die Situation an der Grenze zu managen.“

Doch Koordination bedarf es angesichts des über die kommenden Wochen erwarteten weiteren Zustroms. Die Republikaner halten Biden vor, das Problem durch die Öffnung der Grenze für Minderjährige selber erzeugt zu haben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, räumt ein, dass die Regierung bewusst einen anderen Kurs verfolgt. „Wir werden unsere eigenen Wege gehen und das schließt ein, Minderjährige menschlich und mit Respekt zu behandeln.“