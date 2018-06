US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen (imago)

Die US-Regierung hat ihre Null-Toleranz-Politik gegenüber Einwanderern aus südamerikanischen Ländern gerechtfertigt. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen sagte am Montag vor Journalisten im Weißen Haus in Washington, dass dies kein neues Vorgehen sei, auch die Obama-Regierung habe illegale Einwanderer an der südlichen Grenze der USA von ihren Kindern getrennt.

Das US-Innenministerium hat seit Mitte April 2000 Kinder, die einen illegalen Grenzübertritt in die USA versucht hatten, von ihren Eltern getrennt. Seit dem Frühjahr setzt die Trump-Administration ihre "Null-Toleranz-Strategie" um. Die USA schützten die Kinder mit ihrer Praxis vor Menschenschmugglern, sagte Nielsen. Außerdem würden mit diesem Vorgehen die Einwanderungsgesetze erfüllt. "Wir müssen unseren Job machen. Wir werden uns nicht für unsere Arbeit entschuldigen", sagte die Ministerin. (cah/dpa)