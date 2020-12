Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem Justizausschuss des US-Senats im Oktober zum Umgang mit der Präsidentenwahl. (Mckay/DPA)

Mark Zuckerberg nimmt die vor dem Bundesgericht im District of Columbia eingereichte Klage gegen Facebook nach außen hin gelassen. „Die heutige Nachricht ist der erste Schritt in einem Prozess, der bis zu seinem Abschluss Jahre in Anspruch nehmen wird“, schrieb der Facebook-Gründer in einem Memo an die Mitarbeiter.

Er stimme selbstverständlich nicht mit der Sicht der Kläger überein, die Facebook wegen seiner mutmaßlichen Monopolstellung zerlegen wollen. Die Regierung habe einen zu engen Blick auf das Feld der Wettbewerber, wenn sie diesen allein auf die Welt der sozialen Netzwerke beschränke. Das „Ökosystem“ sei viel größer und schließe „Google, Twitter, Snapchat, iMessage, Tiktok, Youtube und andere Verbraucher-Apps ein, die Werbung betreiben“.

Drei Milliarden Menschen nutzen jeden Monat eine Facebook-App

Hinter den Kulissen ist Zuckerberg alles andere als gelassen. Wie die New York Times berichtet, schildert er die Kartellklage gegenüber Vertrauten als „existenzielle Bedrohung“, die er mit allen Mitteln abzuwenden versuche. Ein Grund, nervös zu sein, liefert die seltene Gemeinsamkeit, die Demokraten und Republikaner bei ihrem rechtlichen Vorgehen gegen Facebook zeigen. In enger Abstimmung reichten der republikanische Chef der Federal Trade Commission, Joe Simmons, und für die Bundesstaaten die demokratische Chefanklägerin von New York, Letitia James, die Kartellklage ein. Diese behauptet, Facebook habe durch den Zukauf von Instagram im Jahr 2012 und Whatsapp zwei Jahre später ein „illegales Monopol“ geschaffen. Die globale Dominanz sei so groß, dass jeden Monat rund drei Milliarden Menschen rund um den Erdball eine der Facebook-Apps benutzten. Zuckerberg habe sich nicht an sein Versprechen gehalten, die Dienste getrennt fortbestehen zu lassen, sondern habe deren technologische Integration vorangetrieben. Die Kläger halten dem Konzern vor, die Macht seines enormen Datenschatzes zu benutzen, die Konkurrenz kleinzuhalten und damit Nutzern Alternativen vorzuenthalten.

Breite überparteiliche Unterstützung erhalten die Kläger im Kongress. Die Klage sei "ein Muss”, betonte der republikanische Senator Josh Hawley, der die Übernahme von Instagram und Whatsapp als "wettbewerbsfeindlich” wertet. So sieht es auch sein demokratischer Kollege Richard Blumenthal, der verlangt, Facebooks "missbräuchliche Praktiken gegen Verbraucher, Wettbewerber und Innovation müssen aufhören.”

So einig sich Republikaner und Demokraten bei der Empörung über die Geschäftspraktiken Facebooks sind, so schwierig bleibt die Aufgabe, dies in einem Kartellverfahren zu beweisen. Was aus Sicht von Experten wie William Kovacic erklärt, warum es seit der Zerschlagung des Telekom-Riesen AT&T 1984 in den USA kein größeres Kartellverfahren mehr gegeben hat. Die Kläger müssen Facebook in einem ersten Schritt nachweisen, dass es die Zukäufe bereits mit der Absicht getätigt hat, den Wettbewerb zu unterdrücken.

Genehmigung für Übernahme ohne Bedenken der Behörden

Zuckerbergs Anwälte können dem entgegenhalten, dass seinerzeit die Aufsichtsbehörden keine Bedenken gegen den Erwerb von Instagram und Whatsapp erhoben hätten. Die Genehmigung für die Übernahme erfolgte während der Amtszeit Barack Obamas. In einem zweiten Schritt müssen die FTC und die Bundesstaaten zeigen, dass die Wettbewerbssituation ohne den Zukauf besser gewesen wäre. Schließlich haben Gerichte in der Vergangenheit Hemmungen gehabt, aus Sorge vor einer Verschlimmbesserung der Lage für Verbraucher und Wettbewerber in bestehende Strukturen von Unternehmen einzugreifen.

"Die Herausforderung einer Beweisführung ist enorm", beschreibt Diana Miss vom progressiven "American Antitrust Institute" die Ausgangslage der Kläger. Der Kartellrechtsexperte Mark Patterson von der Fordham Law School wertet die Klage dennoch als wegweisend. Sie sei größer als die rechtlichen Schritte gegen Google, Microsoft oder seinerzeit gegen AT&T. "Das ist die bedeutsamste Kartellklage seit hundert Jahren."

Patterson geht davon aus, dass der Prozess Konsequenzen haben wird. Facebook könnte beispielsweise einem Vergleich zustimmen, der mehr Aufsicht über die Geschäftspraktiken brächte. Bisher signalisiert der Konzern keinerlei Kompromissbereitschaft. Im Gegenteil. „Die Zukäufe sollten bessere Produkte für die Leute liefern“, verteidigt Facebook-Justiziarin Jennifer Newstead den Erwerb von Instagram und Whatsapp. „Das haben sie unzweifelhaft getan.“