Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden in Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Schiff verladen. Das US-Repräsentantenhaus hat nun Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Pipeline auf den Weg gebracht. (Stefan Sauer/DPA)

Mit der Gaspipeline Nord Stream 2 soll die Lieferkapazität russischen Erdgases über die Ostsee verdoppelt werden. Nachdem bereits US-Präsident Donald Trump das Projekt scharf kritisierte, hat das US-Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche die Möglichkeit von Sanktionen gegen das Projekt beschlossen. Sollte das Gesetz in Kraft treten, wäre dies eine negative Zäsur in den transatlantischen Beziehungen. Wer gegen einen engen Bündnispartner Sanktionen verhängt, gefährdet die Grundlagen unserer Partnerschaft.

Denn bei Nord Stream 2 geht es um lebenswichtige deutsche Interessen. Deutschland ist weltweit das einzige Industrieland, das beschlossen hat, gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohleverstromung auszusteigen. Wir sind deshalb in den kommenden Jahren auf den Bezug von Gas in besonderer Weise angewiesen. Gas bildet als emissionsarmer Energierohstoff die Brücke zu den Erneuerbaren Energien.

Russland liefert seit Jahrzehnten qualitativ hochwertiges und kostengünstiges Gas. Selbst in den finsteren Zeiten des Kalten Krieges war Russland ein verlässlicher Lieferant. Dass auch die USA gerne ihr Fracking-Gas verkaufen wollen, ist verständlich. Aber welches Produkt gekauft wird, bestimmen Preis und Qualität. Ein Versuch der USA, sich über Sanktionen Marktvorteile zu verschaffen, wäre ein klarer Verstoß gegen internationales Fair Play und eine grobe Verletzung unserer Souveränität. Denn über deutsche Energieversorgung und -sicherheit wird in Deutschland und Europa und nicht in den USA entschieden.

Deutschland gerät durch Nord Stream 2 auch nicht in energiepolitische Abhängigkeit von Russland. Schon heute könnten die mehr als dreißig Flüssiggasterminals in Europa nahezu die Hälfte des gesamten europäischen Importbedarfs decken. Weitere werden gebaut.

Unbestritten ist, dass die russische Politik seit einigen Jahren eher destruktiv ausgerichtet ist. Die kriegerische Destabilisierung der Ost-Ukraine wäre ohne russische Hilfe nicht denkbar. Deshalb hat die EU Sanktionen verhängt. Grundfalsch wäre es jedoch, die wirtschaftlichen Beziehungen abzubrechen. Deutschland ist immer gut damit gefahren, bei allen Differenzen mit Russland die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten. Deshalb können wir auch die Ukraine bei den Verhandlungen über die Verlängerung des russischen Gas-Transits unterstützen. Und die Sicherheit in Europa wird nicht durch unilaterale Machtdemonstrationen, sondern nur durch einen besonnenen Interessenausgleich gefördert.

Zur Person

Unser Gastautor ist SPD-Politiker und seit dem Oktober 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Zuvor war er von 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.