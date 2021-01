US-Vizepräsident Mike Pence muss sich entscheiden, wie er sich kurz vor Ende der Amtszeit Trumps verhalten will. (Saul Loeb / dpa)

Mike Pence lässt sich wenig anmerken, während ihn die Polizei kurz nach 14 Uhr mit seiner Familie an einen sicheren Zufluchtsort bringt. Auf der Flucht vor einem wütenden Trump-Mob, der aufgehetzt vom Präsidenten in den Kongress gestürmt war. Innerlich ist Pence tief aufgewühlt und enttäuscht über den Hass, den Donald Trump gegen ihn geschürt hat. Ausgerechnet ihn, den getreuen Paladin, der sich mit seiner Loyalität zum Amtsinhaber in den vergangenen vier Jahren bis zur Lächerlichkeit verbogen hat.

Aus Dank für seine Wahl zum „Running Mate“ Trumps und Kalkül, dessen Erbe anzutreten, ließ er öffentlich keinen Spalt zwischen sich und den Präsidenten kommen. Er schwärmte über dessen „breitschultrige Führung“, sang das Hohelied auf den geliebten Führer und verteidigte das Unmögliche. Pence schaffte es mit dieser Strategie, vier Jahre lang an der Seite Trumps zu überstehen. Keine einfache Leistung in einer Präsidentschaft, deren Kennzeichen eine Rekordzahl an Rücktritten und Rausschmissen war. Jetzt lernt er Trump von einer anderen Seite kennen.

Während Pence sich darauf vorbereitete, im Kongress die Wahlleute-Stimmen der Bundesstaaten aufzuaddieren, hetzte Trump draußen die Teilnehmer seiner „Stop the Steal“-Kundgebung über eine Stunde lang auf. „Mike Pence, ich hoffe Du verteidigst unsere Verfassung,“ machte er ihn zur Zielscheibe des Mobs. „Falls nicht, bin ich von Dir enttäuscht. Ich will Dir sagen, ich höre nichts Gutes.“ Trump konnten die Fernsehbilder kaum entgangen sein, die einen Galgen zeigten, den seine Anhänger prominent am Spiegelbecken vor dem Kapitol errichtet hatten.

Auf wen der Strick wartete, blieb kein Geheimnis. „Hängt Mike Pence, hängt Mike Pence“, skandierten die Aufständischen, die der Präsident aufgehetzt hatte. Wie nun herauskommt, suchten einige mit Plastikhandschellen gezielt nach dem stoischen Evangelikalen, der plötzlich die meistgehasste Person war. Augenzeugen wie der Reuters-Fotograf Jim Bourg hörten Aufständische beratschlagen, wie Pence hingerichtet werden soll.

Pence verstand die Botschaft, die sich in dem rechten Netzwerk „Parler“ unter dem Hashtag #traitorpence rasant verbreitete. Trump hatte ihn zum „Verräter“ abgestempelt. Dessen Anwalts-Freund Lin Wood ging so weit, im selben Netzwerk seine Hinrichtung zu fordern. „Macht die Erschießungskommandos bereit. Pence ist als Erster dran.“ Tatsächlich konnte der Vizepräsident laut Verfassung nichts anderes machen, als die Wahlleute zu zertifizieren. Eine formale Rolle, die keinen Spielraum ließ, wie Pence in einem Schreiben an den Kongress darlegte. Besessen von der Idee, Pence könne ihm den Machterhalt auf dem Silber-Tablet servieren, bestellte er diesen noch einmal ins Oval Office ein. Dort hatte Rudy Giuliani eine handverlesene Schar schräger Anwälte versammelt, die Pence bearbeiten sollten. Vergeblich.

Seitdem ist das Tischtuch zwischen Trump und Pence zerschnitten. Der Stabschef des Vizepräsidenten, Marc Short, erhielt Hausverbot im West Wing. Pence entschied sich nach dem Schock des gescheiterten Trump-Aufstands von seiner Residenz aus zu arbeiten. „Er hat einen Glimmer von der Rachsucht des Präsidenten erlebt“, beschreibt ein Insider die Gemütslage des Vizepräsidenten. Er sei „tief enttäuscht“ und die beiden Männer haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen.

Für Trump ist das gefährlich. Denn sein Stellvertreter kann den Präsidenten zusammen mit einer Mehrheit im Kabinett nach dem 25. Verfassungszusatz wegen Unfähigkeit des Amtes entheben. Der Amtsinhaber hätte die Möglichkeit, dagegen in einem Schreiben an den Kongress Widerspruch einzulegen. Dieser müsste dann jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmt werden. Damit läge die Latte im Kongress genauso hoch wie bei einem Amtsenthebungsverfahren. Während ein Impeachment Zeit braucht, wäre Trump seinen Job nach dem Verfassungszusatz vorübergehend los, bis der Kongress endgültig darüber entscheidet.

Pence hüllt sich in Schweigen. Die US-Medien berichten, aus „praktischen Gründen“ sei der Vizepräsident nicht davon überzeugt, Trump via Kabinett abzusetzen. Es habe informelle Gespräche mit Außenminister Mike Pompeo gegeben, ein evangelikaler Freund, der ähnlich tickt. Und Finanzminister Steve Mnuchin, der vorzeitig von einer Auslandsreise zurückkehrt. Ausgeschlossen habe Pence ein solches Vorgehen aber nicht.

Als Speakerin Nancy Pelosi und der künftige Senatsführer Chuck Schumer am Wochenende versuchten, Klarheit zu finden, ließ Pence sie 25 Minuten lang am Telefon warten. Nur um das Gespräch dann nicht anzunehmen. Pelosi entschied, den Druck auf den Mann zu erhöhen, der wie sie vor Trumps Horden fliehen musste.

Pence muss sich entscheiden, wie er sich acht Tage vor dem Ende der Amtszeit Trumps verhalten will. Ihn motivieren politische Erwägungen. Er weiß um die Ambivalenz der evangelikalen Basis, die zu Trump treuesten Wählern gehörte, und ohne die er seine politischen Ambitionen aufgeben kann.

„Der Polizei nicht zu gehorchen oder sie anzugreifen ist eine Sünde“, erklärt der einflussreiche Prediger einer Megakirche in Dallas, Robert Jeffres, der den Aufstieg Trumps und dessen Regierung bis in die letzten Tage begleitete. Das Kapitol mit „Jesus Rettet“-Schildern zu stürmen sei Blasphemie, urteilt der mit dem Evangelikalen Pence befreundete Baptist. Aber mit Trump brechen, der viele Herzens-Anliegen der Fundamentalisten erfüllt hat, will auch dieser nicht. „Ich bedaure es nicht, ihn unterstützt zu haben“, sagt Jeffres. Ob Pence das auch so sieht, bleibt sein Geheimnis. Nur so viel lässt er durchsickern: Er wird am 20. Januar Schlag zwölf Uhr Mittag bei der Vereidigung des 46. Präsidenten Joe Biden anwesend sein.