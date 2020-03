Nun wird es ernst bei den Demokraten. Ihr riesiges Bewerberfeld für die Präsidentschaftskandidatur ist dramatisch geschrumpft. Der „Super Tuesday“ mit Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, wer von ihnen am 3. November bei der US-Präsidentschaftswahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten wird. Mit Joe Biden und Bernie Sanders haben sich zwei Bewerber herauskristallisiert.

In der Karte können Sie auf einen Blick die Gewinner des jeweiligen Bundesstaats sehen. Wir aktualisieren die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen. Weitere Informationen zu den US-Vorwahlen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wie wichtig ist der Super Tuesday?

Sehr wichtig. Bei den Demokraten werden an diesem Tag die Stimmen von 1344 Delegierten vergeben - ohne die Demokraten im Ausland, deren Abstimmung länger läuft. Für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat beim Parteitag der Demokraten im Juli in Milwaukee (Wisconsin) braucht ein Bewerber 1991 von regulären 3979 Delegierten.

Am „Super Tuesday“ geht es also um die Stimmen von mehr als einem Drittel der Parteitagsdelegierten. Allein in Kalifornien geht es um 415 Delegierte, in Texas um 228. Bei den vier bisherigen Vorwahlen (Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina) gab es insgesamt bereits 155 Delegiertenstimmen zu verteilen. Zusammengerechnet sind damit nach Ablauf des „Super Tuesdays“ fast 40 Prozent der Delegiertenstimmen vergeben. Am „Super Tuesday“ wird aber noch kein Bewerber die Nominierung schon endgültig für sich entscheiden können.