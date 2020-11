Die Menschen feiern in Philadelphia die Nachricht vom Wahlsieg Joe Bidens, der damit 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird. (Rebecca Blackwell /AP /dpa)

Vier lange Tage und Nächte haben die Amerikaner auf diesen Moment gewartet. Am Sonnabendmorgen um 11.30 Uhr (Ortszeit) rief die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) wie seit 1848 den Sieger der Präsidentschaftswahlen aus. Die letzte Auszählung an Stimmen in Pittsburgh und Philadelphia lieferte den Statistikern genügend Informationen, um mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Joe Biden das umkämpfte Pennsylvania zuzusprechen.

Die 20 Wahlmännerstimmen dort allein reichten, ihm mit nun insgesamt 273 Stimmen zu einer Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium zu verhelfen. Dass FOX-News kurz darauf auch Nevada Biden zuschlug und AP bereits vor Tagen Arizona als Sieg des Demokraten verbuchte und der Herausforderer in Georgia vorn liegt, lässt am Ende eine komfortable Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium erwarten.

In einer ersten Reaktion erklärte der mit 77 Jahren älteste gewählte Präsident der USA, er sei geehrt von dem Vertrauen, dass man in ihn und Vizepräsidentin Kamala Harris gesetzt hätte. „Mit dem Ende der Wahlen ist die Zeit gekommen, den Ärger und die harschen Worte hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzurücken.“

Biden setzte sich mit einer neuen Koalition aus Wählern aus den Städten, Vorstädten, Frauen, Akademikern, Angehörigen von Minderheiten, Jungen und coronabewegten Rentnern gegen Donald Trump durch, der seine Basis auf dem Land, Amerikaner mit niedrigen Bildungsabschlüssen und evangelikalen Wählern, überraschend stark mobilisieren konnte. Das konnte jedoch nicht verhindern, als erster Präsident seit 28 Jahren nach nur einer Amtszeit abgewählt zu werden.

Transatlantische Freundschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte Biden zu seinem Sieg. „Ich wünsche ihm von Herzen Glück und Erfolg und gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes“, hieß es in einer über Twitter verbreiteten Stellungnahme. „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden. Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen.“

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte reagierte mit einem berühmten Rocky-Clip auf Bidens Erfolg. „Philly hat geliefert!“, twitterte der SPD-Politiker in Anspielung auf die Stadt Philadelphia, deren Stimmen maßgeblich zu Bidens Sieg beigetragen hatten. Dazu postete Bovenschulte einen Video-Clip, der Sylvester Stallone in seiner Rolle als Boxer Rocky bei einem Lauf durch die US-Stadt zeigt.

„Die Demokratie hat gesiegt“, kommentierte die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann den Ausgang. Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris stünden nun vor großen innenpolitischen Herausforderungen. Die Vereinigten Staaten von Amerika müssten wieder vereint werden. „Gratulieren kann man nicht nur Joe Biden, sondern auch der internationalen Gemeinschaft, die mit der Wahl von Biden endlich wieder einen verlässlichen Partner im Weißen Haus hat“, so Motschmann.

Ein neues Kapitel für Amerika

In Washington, New York und vielen anderen Städten verkündeten Autohupen das Ende einer tumultreichen Amtszeit und den Beginn einer neuen Ära. In der schwarzen Metropole Philadelphia tanzten Menschen auf der Straße. Der afro-amerikanische CNN-Analyst Van Jones schluchzte vor laufender Kamera über die Nachricht vom Sieg Bidens. Der konservative „Drudge Report“ titelte mit einem dicken Banner auf seiner Seite: „You’re Fired“. Eine Anspielung auf den legendären Satz, mit dem der ehemalige Reality-TV-Star Bewerber der Show „The Apprentice“ aus dem Rennen warf. Hillary Clinton hob die Wahl der ersten schwarzen Frau in das Amt des Vizepräsidenten hervor. „Dieses Ticket hat Geschichte geschrieben“, twitterte die Frau, die 2016 Trump unterlegen war. „Es ist eine Zurückweisung Trumps, und ein neues Kapitel für Amerika.“

Trump erreichte die Nachricht seiner Niederlage beim Golfen in Virginia. „Diese Wahlen sind weit von vorüber“, insistierte der abgewählte Präsident. Seine Weigerung, den Wahlsieg anzuerkennen, begründete er mit dem Hinweis auf Klagen in mehreren Bundesstaaten, „wo wir gültige und legitime Anfechtungen haben, die ultimativ über den Sieger entscheiden könnten”.

Trumps Hausanwalt Rudi Giuliani, der versucht hatte, mithilfe eines russischen Geheimdienstmitarbeiters eine Schmierenkampagne gegen Bidens Sohn Hunter zum Wahlkampfthema zu machen, erhob in Philadelphia unbegründete Vorwürfe von Wahlmanipulationen. Enttäuschten Trump-Anhängern standen Tränen der Wut in den Augen. In Phoenix hielten sie vor einem Wahlzentrum „Stoppt den Diebstahl“-Schilder in die Höhe. Die Medien seien „Lügner“ und die Wahlen seien manipuliert.

In Trumps Vorstellung stehen jetzt die drei von ihm benannten Verfassungsrichter in der Pflicht, ihm den Wahlsieg via Gerichtsurteil zuzusprechen. Doch selbst republikanische Wahlrechtsexperten sehen keine Grundlage für einen Erfolg rechtlicher Anfechtungen und sagen ein rasches Scheitern voraus.