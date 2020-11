Präsident Xi Jinping will, dass sich China weniger abhängig vom Rest der Welt macht. (Ju Peng /Xinhua /dpa)

Es ist ein merkwürdig überholtes Ritual, das in China jedoch nach wie vor praktiziert wird: Alle fünf Jahre arbeitet die Staatsführung einen Plan aus, um die Stoßrichtung für die eigene Zukunft vorzugeben. Dies war zum 14. Mal der Fall. Bisher hat die Kommunistische Partei der Weltöffentlichkeit zwar nur ein Kommuniqué mit den zentralen Punkten vorgesetzt. Dessen deutliche Botschaft strotzt jedoch angesichts der derzeitigen Weltlage nur so vor Selbstbewusstsein und Optimismus: Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk folge man dem Masterplan der Partei, mit Staatschef Xi Jinping an der Spitze werde das Land jede Krise meistern.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, traten führende Mitglieder des Zentralkomitees in den Räumen des staatlichen Informationsbüros vor die Presse. Im autoritären China sind solche Momente der Offenheit selten, doch letztlich blieb die Pressekonferenz nach europäischem Verständnis eine reine Inszenierung: Sämtliche Fragen wurden zuvor schriftlich eingereicht, die Antworten der Parteikader vom Blatt abgelesen. Über die Kopfhörer konnten die Anwesenden das Papierrascheln der Simultanübersetzerin beim Umblättern der Seiten hören.

„Mit 2020 haben wir das erste Jahrhundertziel erreicht, eine moderat wohlhabende Gesellschaft aufzubauen“, sagt Xu Lin, Vizeminister der Öffentlichkeitsabteilung vom Zentralkomitee: „Der Fünfjahresplan ist nun der erste Schritt für das zweite Jahrhundertziel: China in eine moderne Gesellschaft zu transformieren“. Wie umfassend dieser Wandel ausschauen wird, lässt sich schwarz auf weiß ablesen: Wenig überraschend stellt die Partei technologische Unabhängigkeit in den Mittelpunkt. Dies ist allen voran eine Antwort auf den Handelsstreit mit den US-Amerikanern, auch wenn eine vollständige „Entkopplung“ laut Angaben der chinesischen Regierung weiterhin unrealistisch sei.

Doch die Volksrepublik möchte in Zukunft vor allem die wirtschaftlichen Risiken einer geopolitisch fragilen Weltordnung minimieren. Doch konkrete Zahlen blieb die Regierung bislang schuldig. Enthielten die vorherigen Fünfjahrespläne genaus Angaben, wie etwa das jährliche Wirtschaftswachstum bis auf die prozentuale Kommastelle, hält man sich diesmal bemerkenswert vage – wohl auch, weil China mit seinen territorialen Grenzkonflikten und Wirtschaftskämpfen vor einmaligen Herausforderungen steht. Zwischen den Zeilen allerdings lassen sich einige Vorgaben herauslesen: Bis zum Jahr 2035 möchte man ein Bruttoinlandsprodukt vergleichbar mit „durchschnittlich entwickelten Ländern“ erreichen. Im Klartext würde dies bei etwas unter 30.000 Euro pro Kopf liegen; also ein Niveau, das derzeit beispielsweise das benachbarte Südkorea erreicht hat. Dafür muss sich Chinas ökonomische Leistung in den nächsten 15 Jahren in etwa verdreifachen.

Auch im Inneren hat die chinesische Wirtschaft, wenngleich sie trotz der Krise wieder auf deutlichem Wachstumskurs ist, mit Problemen zu kämpfen. Dem vielleicht wichtigsten Thema, der schleppende Binnenkonsum, wird im Fünfjahresplan ebenfalls eine zentrale Rolle zugewiesen: Die Einkommen der Bevölkerung, vor allem der ländlichen, sollen massiv gesteigert werden. Nur auf diesem Weg kann das propagierte Modell der „dualen Zirkulation“ aufgehen: Künftig soll, wie in vielen entwickelten Volkswirtschaften, der chinesische Konsument als zunehmender Wachstumsmotor fungieren, der Außenhandel hingegen an Wichtigkeit verlieren.

Die Regierung betont jedoch, dass dies nicht heißt, China würde ausländischen Unternehmen künftig den Rücken kehren. Stattdessen soll die Wirtschaft weiter reformiert werden, um reizvoll für internationale Konzerne und Investitionen zu bleiben. „Öffnung ist die grundlegende Bedingung für Fortschritt“, sagt Han Waixiu, stellvertretender Leiter des Zentralkomitees für wirtschaftliche Angelegenheiten. Und doch lässt das Kommuniqué des Fünfjahresplans keinen Zweifel daran, dass jene Öffnung auf politischer Ebene weiter entfernt denn je erscheint: Für Staatschef Xi Jinping, berüchtigter Machtpolitiker und Kontrollfreak, genießt die innere Sicherheit im Zweifel immer noch die höchste Priorität.