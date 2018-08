Mehrere Soldaten wurden bei dem Anschlag verletzt. Foto: Xinhua (dpa)

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat neben seinem kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos auch Exilvenezolaner in den USA für den vermeintlichen Anschlagsversuch gegen ihn verantwortlich gemacht.

Erste Erkenntnisse zeigten, dass die Geldgeber in Florida sitzen, sagte Maduro nach dem Zwischenfall am Samstagabend während einer Militärparade in der Hauptstadt Caracas.

„Ich hoffe, dass Trumps Regierung bereit ist, diese Terrorgruppen zu bekämpfen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur AVN den Sozialisten Maduro. Konkrete Belege legte die Behörden nicht vor.

Nach Regierungsangaben war der autoritär regierende Maduro Ziel eines Bombenanschlags mit Drohnen gewesen. Das Staatsfernsehen übertrug teilweise den Zwischenfall, während Maduro eine Rede vor Soldaten auf einer Straße in Caracas hielt. Dabei war mindestens eine Explosion zu hören. Laut offiziellen Angaben erlitten sieben Menschen Verletzungen. Maduro blieb unverletzt.

Der Staatschef bezichtigte „ultrarechte Kreise“ und Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Santos des versuchten Mordes. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind seit langem angespannt. Die Regierung in Bogotá wies die Anschuldigungen zurück.

Unmittelbar nach dem vermeintlichen Attentat waren auch erste Zweifel an der offiziellen Version zu hören. Kritiker befürchten, dass die Regierung den Vorfall für eine Verschärfung der Repression gegen Oppositionelle nutzen könnte. Maduro wird das Errichten eines diktatorischen Regimes vorgeworfen. Im Mai ließ er sich bei einer umstrittenen Wahl für weitere fünf Jahre im Amt bestätigen.

Zudem leidet das Land mit den größten Ölreserven unter einer akuten Wirtschafts- und Versorgungskrise. Hunderttausende Venezolaner sind in den vergangenen Monaten in die Nachbarstaaten geflohen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Krise. (dpa)