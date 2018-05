Als Emmanuel Macron am Abend des 7. Mai 2017 durch den Innenhof des beleuchteten Louvre schritt, war bereits bei diesen ersten Handlungen absehbar, was für eine Art Präsident er sein würde. Einer, der zwar versprochen hatte, seine Regierung unter dem wenig später ernannten Premierminister Édouard Philippe das Tagesgeschäft leiten zu lassen – der aber trotzdem an vorderster Front steht, während die Technokraten still hinter ihm arbeiten. Einer, der eilig und ehrgeizig Reformen anpackt und dem Gegenwind trotzt. Und ein Staatschef, der große, symbolische Gesten liebt. Die Organisation seiner Auftritte, seine gesamte Außendarstellung kontrolliert er strikt.

Vor einem Jahr galt er vielen in Europa als politischer Shooting-Star, der mit nur 39 Jahren an die Spitze Frankreich geschossen war. Das gelang ihm nicht mit einer etablierten Partei, sondern mit seiner eigenen, noch jungen Bewegung. Geschickt nutzte Macron den Überdruss der Franzosen am bisherigen System. Während ihn die ausländische Presse als „Heilsbringer“ und „Retter Europas“ feierte, schlägt ihm seit jeher aus Teilen der französischen Bevölkerung Misstrauen entgegen, wo dem früheren Investmentbanker der Ruf eines arroganten Vertreters der Elite anhaftet. Doch mit Beliebtheitswerten von knapp unter 50 Prozent steht Macron weiterhin gut da. Er gilt als glaubwürdig. „Ich tue, was ich sage“, versicherte er kürzlich. „Vielleicht war man daran nicht mehr gewöhnt.“

Sein Aufstieg hat die französische Parteienlandschaft massiv erschüttert. Noch immer kämpfen die Oppositionskräfte, sich wieder aufzurichten und ihre Anhänger zu mobilisieren. Derweil entdecken die Franzosen den Präsidenten, der vieles anders machen will. Vor seinem Gang zur Pyramide am Louvre vor einem Jahr erklang nicht die Marseillaise, sondern Beethovens „Ode an die Freude“ – die Europahymne. Diese Musik hatte zwar bereits François Mitterrand bei seinem Sieg 1981 gewählt. Für Macron ist sein Bekenntnis zu Europa mehr als für seine Vorgänger Programm. Aus diesem Grund wird ihm am 10. Mai der Karlspreis der Stadt Aachen verliehen. „Seine Leidenschaft und sein Engagement, sein Eintreten für Zusammenhalt und Gemeinsamkeit und sein entschiedener Kampf gegen jede Form von Nationalismus und Isolationismus sind zur Überwindung der europäischen Krise vorbildhaft, wegweisend“, heißt es in der Begründung. Die Karlspreis-Gesellschaft ehre mit Emmanuel Macron einen mutigen Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums und verbinde damit die Hoffnung vieler europäischer Bürger, dass seine Vorschläge die „europäischen Partner inspirieren“.

Tatsächlich hat sich diese Hoffnung inzwischen eingetrübt. Es fehlt an Mitstreitern innerhalb der EU, obwohl Macron Anfang September in Athen und an der Pariser Sorbonne-Universität für eine „Neugründung Europas“ warb. Hier beschrieb er seine Vision eines Europas, das in allen Bereichen von der Asylpolitik bis zur Digitalisierung vertiefter zusammenarbeitet, und von einer Euro-Zone mit eigenem Budget und Finanzminister. Deutschland hat er als wichtigsten Partner ausgemacht, doch Differenzen bleiben.

Wie bei französischen Präsidenten üblich nimmt die Außen- und Europapolitik einen großen Raum ein. Macron macht sich persönlich zum ersten Botschafter des Landes, indem er im Ausland selbstbewusst verkündet, Frankreich sei wieder attraktiv für Investoren, seit es sich reformiere und modernisiere. Diplomatisch versucht er, Paris in eine Schlüsselposition zu bringen mit internationalen Gipfeln zur Flüchtlingsfrage oder zur Syrien-Krise.

So gelang Macron in seinem ersten Jahr im Amt zwar ein Imagewandel für Frankreich, dessen weltweites Ansehen stieg. Die Neuverschuldung wurde gemäß der Brüsseler Vorschriften erstmals seit 2007 unter drei Prozent gedrückt, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft zieht an. Darüber hinaus gilt es, das gespaltene Land zu versöhnen. Probleme wie jene der vernachlässigten Vororte oder einer Schulbildung, die soziale Ungleichheit noch verstärkt, bestehen fort. Macrons Reformmotor ist gerade erst angesprungen – Gesetze bei der Arbeitslosenversicherung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung stehen an sowie die Reform der Staatsbahn, gegen die massiv gestreikt wird. Die Regierung versichert, nicht klein beizugeben. Doch erstmals seit Macrons Antritt herrscht Unruhe. Er wurde gewählt, um die Situation der Menschen zu verändern. Verbessert er sie auch? Ihm bleiben vier Jahre, um es zu beweisen.