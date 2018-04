Die Reaktionen waren absehbar: Während die AfD vom größten EU-Staat fordert, künftig jegliche Zusagen an die EU zu unterlassen, spricht Pro Asyl von einem moralischen Feigenblatt. Beides ist Blödsinn. Wenn Deutschland sich wie Ungarn oder Polen verhielte, wäre eine humanitäre europäische Flüchtlingspolitik – und damit die EU als Wertegemeinschaft – endgültig gescheitert. Deutschland übernimmt in der EU jedoch Verantwortung. In diesem Fall immerhin 20 Prozent jener Unglücklichen, welche die Weltflüchtlingsorganisation in Nahost und Nordafrika als besonders schutzbedürftig definiert hat. Dies als "Feigenblatt" kleinzureden, wird der Sache nicht gerecht – und erst recht nicht der Stimmung im Lande.

Für jeden einzelnen dieser Menschen aus dem Umsiedelungsprogramm erhält Deutschland von der EU 10 000 Euro. Das klingt nicht schlecht, aber diese Flüchtlinge sind besonders traumatisiert: Folter- und Vergewaltigungsopfer, Waisenkinder. Sie dürfen deshalb zunächst unbefristet bleiben. Vergleichsweise wenige Schweden nehmen von ihnen fast so viele auf wie wir Deutschen. Schaffen wir das? Wir müssen es wenigstens versuchen.