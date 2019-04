Mehrere Tausend Schüler haben im März in Bremen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. (Christina Kuhaupt)

Hunderttausende Schülerinnen und Schüler haben Mitte März weltweit für eine radikal andere Klimapolitik gestreikt. Es geht dabei um nichts Geringeres als um die Zukunft der Welt, wie wir sie kannten. In Bremen waren es mehr als 5000, die auf die Straße gegangen sind. Die demonstrierenden Schülerinnen und Schüler zeigen einmal mehr, dass das Vorurteil, junge Menschen seien heute unpolitischer als frühere Generationen, nicht mehr ist als ein Vorurteil.

In der Fridays-for-Future-Bewegung manifestiert sich ein beeindruckendes politisches Engagement. Sie wird getragen von einer wachsenden Empörung angesichts des Stillstands in der Politik, die ohne Not die Lebensbedingungen und Chancen zukünftiger Generationen massiv einschränkt.

Das Engagement von Jugendlichen ist für uns allerdings nicht neu: Wir ermöglichen in der Freiwilligen-Agentur Bremen jedes Jahr allein über 50 jungen Menschen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Im FÖJ bringen sie sich ein Jahr lang freiwillig in der Umweltbildung, im Natur- oder im Klimaschutz ein. Wir erleben die Jugendlichen als interessierte, verantwortungsvolle und kritische Geister, die ganz selbstverständlich Umwelt- und Klimabewusst leben. Und der jedes Jahr wachsende Andrang auf die FÖJ-Stellen legt nahe, dass das Interesse an Umweltthemen weiter wächst.

Angesichts des vielfältigen Engagements von jungen Menschen zeugen Aussagen wie die von Herrn Lindner, man sollte die Klimapolitik den „Profis überlassen“, von Blindheit für die wichtige Rolle, die bürgerschaftliches Engagement in unserer Demokratie übernimmt. Ohne die öffentliche Kritik, ohne das Erproben und Vormachen von Alternativen wäre ein sozial-ökologischer Wandel nicht denkbar.

Engagement weist auf gesellschaftliche Missstände hin

Ob auf einer Demonstration, Flashmobs, in Recycling Cafés, in urbanen Gärten, als Teil der Critical-mass-Fahrraddemos oder während eines Freiwilligen Ökologischen Jahres auf einer Umweltfarm: Engagement weist auf gesellschaftliche Missstände hin, schafft öffentliches Bewusstsein und entwickelt innovative Lösungen für eine bessere Zukunft.

Im Falle der „Fridays for Future“-Bewegung: Die Jugendlichen reagieren, weil die Profis eben nicht tun, was sie tun müssten – nämlich für eine konsequente Klimapolitik sorgen. Die selbstgesetzten Ziele der Politik rücken in weite Ferne, weil der Mut fehlt, notwendige, unpopuläre Entscheidungen auch gegen starke Wirtschafts- und Lobbyinteressen durchzusetzen. Diesem Mut muss Beine gemacht werden. Nichts anderes machen die jungen Menschen, und dabei verdienen sie unsere Unterstützung.

Zur Person

Unser Gastautor ist ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender der Freiwilligen-Agentur Bremen. Er forscht zu Engagement- und Beteiligungsprozessen am Essener Institut für Kulturwissenschaften.