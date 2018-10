Beamte der New Yorker Polizei stehen vor dem Time-Warner-Center, das nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt worden ist. Das Bürogebäude, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, wurde komplett evakuiert. (Hagen/dpa)

Vor dem Haus der Obamas in der vornehmen Kalorama-Nachbarschaft von Washington wachen noch mehr Sicherheitskräfte als sonst hinter den versenkbaren Straßenbarrieren. Davor stehen Fernsehreporter, die atemlos über den in der Post des ehemaligen Präsidenten entdeckten Sprengsatz berichten. Die Briefbombe war am späten Dienstagabend bei der Routineüberprüfung der Post durch den Secret Service entdeckt worden. Wenige Stunden später fand der für den Personenschutz hochrangiger US-Politiker zuständige Dienst eine ähnliche Sendung an die Adresse der früheren First Lady Hillary Clinton in Westchester County. Weder Obama noch die Clintons seien zu irgendeinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, versicherte der Secret Service, der die Post für Politiker immer an einer sicheren Einrichtung außerhalb des Wohnorts untersucht.

Hillary Clinton dankte dem Secret Service für seine Arbeit und sagte, ihre Familie sei „wohlauf“. Sie sei der Behörde jeden Tag für ihre Arbeit dankbar. Es sei eine „beunruhigende Zeit, eine Zeit tiefer Spaltung, und wir müssen alles in unser Macht stehende tun, um unser Land zusammenzubringen.“ Die Obamas äußerten sich bei Redaktionsschluss nicht zu dem Vorfall, der offenbar mit der Evakuierung der Büros von CNN im Time Warner Building von New York, einer Rohrbombe im Briefkasten des liberalen Milliardärs George Soros sowie Sendungen an die demokratische Politikerin und ehemalige Generalsekretärin der Demokraten Barbara Wasserman-Schulz und Senatorin Kampala-Harris steht. Auch New Yorks Gouverneur Mario Cuomo erhielt verdächtige Post. „Das ist nicht das erste Mal, das wir so etwas durchmachen“, sagte er mit Blick auf frühere Anschläge in New York. „Wir weigern uns, uns einschüchtern zu lassen.“

In einem Bürogebäude, in dem CNN seinen Sitz hat, wurde ein verdächtiges Paket entdeckt. (Reuters/Kevin Coombs)

Es blieb unklar, ob die bei CNN eingegangene Briefbombe bei dem Sender Schaden verursachen sollte. Wie Moderator Wolf Blitzer berichtet, stand als Empfänger der ehemalige CIA-Direktor John Brennan auf dem Umschlag. Die Sendung ging allerdings an die CNN-Adresse. Brennan war als Experte für den Sender tätig. An den Ermittlungen gegen den oder die mutmaßlichen Täter beteiligen sich die Bundespolizei FBI, der Secret Service, lokale Sicherheitskräfte sowie das Büro für Alkohol, Waffen und Tabak. Dass es sich um eine koordinierte Aktion handelte, darauf deutet nach ersten Erkenntnissen die ähnliche Bauweise der Briefbomben. Der FBI-Spezialist Charge C. Bryan Paarmann sagte, es habe sich um „Geräte gehandelt, die wie Rohrbomben aussehen“.

Trump: "Wir müssen zusammenhalten"

Eine weitere Gemeinsamkeit hat damit zu tun, das alle intendierten Empfänger als starke Kritiker von US-Präsident Donald Trump in Erscheinung getreten waren. Das Weiße Haus wittert knapp zwei Wochen vor den Zwischenwahlen zum Kongress die politische Brisanz und versucht sich weit von den mutmaßlichen Anschlagsversuchen zu distanzieren.

Präsident Donald Trump rief zu Zusammenhalt auf. Politische Gewalt habe keinen Platz in den USA, sagte er am Mittwoch in Washington. „Wir müssen zusammenhalten“, betonte er. „Wir sind extrem sauer, traurig und unglücklich über das, was wir heute Vormittag erlebt haben – und wir werden das gründlich aufklären“, sagte Trump. Die Urheber dieser „verabscheuungswürdigen Taten“ würden zur Rechenschaft gezogen. Die Pakete würden eingehend untersucht. Die Ermittlungen seien im Gange. Am Rande einer Veranstaltung zum Missbrauch von Opiaten kategorisierte Trump die Taten als „einheimischen Terror“.

Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor die versuchten Anschläge als „feige Aktionen“ verurteilt, die „keinen Platz in unserem Land haben“. Distanzierung kamen auch von First Lady Melania Trump, dem republikanischen Speaker Paul Ryan und Senatsführer Mitch McConnell.

Gouverneur Cuomo forderte Trump bei einer Pressekonferenz vor dem Time-Warner-Center auf, seinen politischen Stil zu ändern. Wie viele andere macht er den Präsidenten dafür verantwortlich, mit seiner Hetze gegen Andersdenkende das gesellschaftliche Klima für die Ausübung von Gewalt zu schaffen. „Schrauben Sie ihre Rhetorik herunter.“ Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, sprach von einem „sehr beunruhigenden Vorfall“. Für ihn stehe außer Frage, dass es sich „klar um einen terroristischen Akt handelt“. Die Anschlagversuche hätten darauf abgezielt, Terror zu Verbreiten. Dem oder den Tätern sei es darum gegangen, „unsere freie Presse und die Führer in diesem Land durch Gewalt zu unterminieren“.

++ Diese Meldung wurde um 21.53 Uhr aktualisiert. ++