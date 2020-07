Der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann hat vor mit seinen Drohungen gegen Politiker und Juden für Schlagzeilen gesorgt. (Christophe Gateau/DPA)

Der immer nur vorläufigen Wahrheit können wir uns nur in einem Diskurs annähern, der wissenschaftliche Regeln und Methoden befolgt. Verschwörungstheorien, „alternative Fakten“, Resistenz gegen Faktenchecks sind demgegenüber Formen des Wahns. Sie grätschen regellos und methodenfrei hinein in den Diskurs und beziehen ihre „Schlagkraft“ lediglich aus der Größe der Gefolgschaft. Verschwörungsmythen, wie sie etwa Attila Hildmann verbreitet, spalten zwischen den „wahren Inhabern der Wahrheit“ und den „Schafen“, welche Verschwörern hinterlaufen. Sie verweigern das Verstehen des Andersdenkenden und die Einfühlung in dessen Perspektive. Was aber macht sie für manche Menschen so attraktiv?

Diskursregeln und Erkenntnismethoden beruhen auf sozialen und rechtlichen Normen des Umgangs miteinander, auf einem Prozess gesellschaftlicher Zivilisierung, Verständigung und Kommunikation. Wesentlich dafür ist die ständige Bewältigung von Problemen durch Kompromisse. Ohne diese wuchern Willkür und Anarchie. Unter normalen Bedingungen der Sozialisation entwickeln Menschen die innere Fähigkeit, methodisch zu denken und sich in andere hineinzuversetzen und einzufühlen. Es muss also Gründe dafür geben, dass einige der Spaltung in Gut und Böse verfallen.

Angst, Ohnmacht und Wut

Wesentliche Wirkkraft dafür ist – so die Psychoanalyse – Regression aufgrund von Angst, Ohnmacht und Wut. Solche Gefühle resultieren aktuell neben der schwelenden Klimakrise in besonderem Maße aus der Corona-Krise. Sie bewirken das Abrutschen von Verstehen und Einfühlung auf Vereinfachung und Spaltung. Psychotherapeuten erreichen tagtäglich Anfragen von Menschen, die ihre Angst bewusst bewältigen möchten. Viele andere jedoch verdrängen die Angst, indem sie sich entlastenden Erklärungsmythen und entsprechenden Gruppen anschließen, in denen sie Zugehörigkeit und Geborgenheit erfahren. Sie erleben ein verführerisches Hochgefühl von Wirksamkeit und Größe: ihr bester Weg, dem Gefühl von Ausgeliefertsein und Ohnmacht zu entkommen. Die Aggression wird öffentlich abreagiert und auf die Verschwörer projiziert – ein unheilvoller, paranoider und zu Radikalisierung tendierender Spaltungsprozess. Zu dumm nur, dass Gesellschaft und Politik reale Vorwände liefern, zum Beispiel soziale Spaltung und „Lobbykratie“.

Konsequenz dieser Gedanken? Es gilt, die Angst im gesellschaftlichen Diskurs bewusst zu machen und Regel- sowie Methodenbeherrschung zwecks Angstbewältigung mehr zu fördern – insbesondere in Schule und Ausbildung.

Zur Person

Unser Gastautor

ist ein Rechtswissenschaftler, emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. Er ist zudem psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker.