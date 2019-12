Einer der wichtigsten Zeugen bislang war der amerikanische EU-Botschafter Gordon Sondland. Seine Aussage belastete den US-Präsidenten schwer, denn er bestätigte vor dem Kongress, dass Donald Trump von der Ukraine Wahlkampfhilfe als Gegenleistung für Militärhilfe verlangte. (Elliott/Reuters)

Washington. Die Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump haben nach zwei Monaten öffentlicher und nicht-öffentlicher Anhörungen im Kongress mit der Sitzung des Justizausschusses am Mittwoch die nächste Phase erreicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Dinge:

Was genau ist ein Impeachment?

Die US-Verfassung sieht die Möglichkeit vor, den Präsidenten, Vizepräsidenten, Außenminister, Verfassungsrichter und andere hohe Regierungsbeamte durch den Kongress abzusetzen. Das dafür vorgesehene Verfahren gleicht einem Gerichtsprozess. Die Anklage wird durch das Repräsentantenhaus erhoben. Dafür wird eine einfache Mehrheit benötigt. Das Urteil fällt dann der Senat mit einer Zweidrittel-Mehrheit.

Was kam bei den Anhörungen bisher heraus?

Im Wesentlichen bestätigten die Zeugen die Beschwerde des Whistleblowers, der die Dinge ins Rollen brachte. Demnach hielt Trump rund 400 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine zurück, um damit Druck auf den frisch gewählten Staatschef Wolodymyr Selenskyj auszuüben, öffentlich die Einleitung von Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter zu verkünden, der im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma saß. Außerdem verlangte Trump Untersuchungen einer längst widerlegten Verschwörungstheorie, wonach 2016 nicht Russland, sondern die Ukraine versucht hat, die US-­Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen.

Welche Zeugen haben ausgesagt?

Der Kongress konzentrierte sich auf hohe Mitarbeiter des Weißen Hauses, des Außenministeriums und des Pentagons, die sich über die Totalblockade des Verfahrens durch den Präsidenten hinwegsetzten. Schlüsselfiguren wie der Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, Außenminister Mike Pompeo, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Hausanwalt Rudy Giuliani verweigerten auf Weisung des Weißen Hauses bisher ihre Kooperation. Besonders problematisch für den Präsidenten erwies sich die Aussage des EU-Botschafters Gordon Sondland, der in enger Abstimmung mit Giuliani als Mittelsmann gegenüber der ukrainische Regierung agierte. Sondland bestätigte vor dem Kongress, dass Trump Wahlkampfhilfe gegen die Demokraten als Gegenleistung für Militärhilfe verlangte.

Der US-Diplomat David Holmes untermauerte die Aussage Sondlands, wonach Trump persönlich der Dirigent der Druckkampagne gegen die Ukraine war. Belastend sind auch die Aussagen des Ukraine-Experten im Weißen Haus, Oberstleutnant Alexander Vindman, der nach dem Selenskyj-Telefonat seine Bedenken dem Justiziar im Nationalen Sicherheitsrat mitteilte. Der amtierende Botschafter in der Ukraine, William Taylor, legte dar, wie Trumps Anwalt Giuliani mit dem Wissen von Außenminister Pompeo eine Schattendiplomatie in der Ukraine organisierte, die den offiziellen Kurs der USA unterminierte.

Die Demokratin Nancy Pelosi hat angedeutet, an einem schnellen Abschluss des Verfahrens interessiert zu sein. Könnte der Kongress bereits vor Weihnachten abstimmen?

Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan. Zumal bisher offen blieb, ob der Justizausschuss noch weitere Zeugen anhören will. Außerdem gibt es politische Erwägungen. Nach einem Impeachment im Repräsentantenhaus verlagert sich das Geschehen in den Senat. Dort kontrollieren die Republikaner als Mehrheitsfraktion das Verfahren. Senatsführer Mitch McConnell könnte versucht sein, den Prozess parallel zu den Vorwahlen der Demokraten zu terminieren. Das brächte den gesamten Auswahlprozess der Präsidentschaftskandidaten durcheinander, weil Senatoren wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders für den Prozess anwesend sein müssten. Es wäre deshalb nicht überraschend, wenn die Demokraten eine Abstimmung im Repräsentantenhaus noch bis zum Super-Wahldienstag am 3. März 2020 hinauszögerten.

Wie stehen die Aussichten im Senat für eine Verurteilung?

Bisher haben 15 Republikaner im Senat signalisiert, mit Trumps Verhalten nicht einverstanden zu sein. Aus dem Amt entfernen will ihn dafür aber niemand. Sofern der Senatsführer keine geheime Abstimmung erlaubt, überwiegt die Furcht vor dem eigenen politischen Machtverlust die Bereitschaft, den Präsidenten des Amtes zu entheben. Denn in seiner eigenen Partei bleibt Trump beliebt. Für eine Verurteilung müssten 20 republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen. Bislang ist das so gut wie ausgeschlossen.

Warum betreiben die Demokraten das Impeachment, wenn es am Ende voraussichtlich zu einem Freispruch führt?

Weil sie sich in der moralischen Verantwortung sehen, dem groben Machtmissbrauch des Präsidenten entgegenzutreten. Sie wollen die öffentliche Aufmerksamkeit mit dem Impeachment auf das Fehlverhalten Trumps konzentrieren. Die Wähler könnten dann im November 2020 nachholen, was der Senat aus politischen Gründen verweigert. Ob dieses Kalkül aufgeht, bleibt ungewiss. Nach zwei Monaten Impeachment-Ermittlungen zeigen Meinungsumfragen insgesamt wenig Veränderungen in der Stimmung.