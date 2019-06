Anna Stiegler wurde 1935 zu fünf Jahren Haft verurteilt und war anschließend bis Kriegsende im Konzentrationslager. Sie organisierte die Herstellung illegaler sozialdemokratischer Flugblätter und half Verfolgten. Vor und nach dem Krieg war sie Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft. (STAATSARCHIV)

Sie sind die vergessenen Heldinnen der deutschen Geschichte: Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In der öffentlichen Wahrnehmung werden sie noch immer weitgehend ignoriert, verdrängt und auch vergessen.

In Erinnerung an den deutschen Widerstand gedenken wir meist den Widerstandskämpfern um Stauffenberg, Dietrich Bonhoeffer, Hans v. Dohnanyi, Julius Leber und vielen mehr. In einer gewissenlosen und menschenverachtenden Diktatur planten sie das Attentat, planten sie eine politische Ordnung nach Hitler. Sie riskierten ihr Leben. Am Ende verloren sie ihr Leben.

Und sie sind in die Geschichte eingegangen. Zu Recht. Doch an kaum einer Stelle unserer Widerstandsgeschichte werden die Frauen beachtet. Zu Unrecht.

Frauen waren im Nationalsozialismus in vielen Widerstandsgruppen aktiv: Ob republikanische Solidarität oder christliche Überzeugung, ob Pazifismus, reine Menschlichkeit oder Vaterlandsliebe. Neben den Attentaten auf Hitler gab es Flugblätter und Handzettel, gab es die Rote Kapelle, die Weiße Rose, den Kreisauer Kreis. Viele Namen von Widerstandskämpferinnen kennt man nicht. Elisabeth Abegg, Liselotte Herrmann, Lilo Gloeden und Frida Wesolek. Sie stehen hier beispielhaft. Eines waren diese Frauen ganz bestimmt nicht: unbeteiligt.

75 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler ist längst überfällig, dass ihre Leistung, ihr Mut und ihr Schicksal anerkannt werden. Der Preis, den diese Frauen zahlen mussten, war hoch: In Bremen wurde Anna Stiegler 1935 zu fünf Jahren Haft verurteilt und war anschließend, wie viele andere, bis Kriegsende im Konzentrationslager. Sie organisierte die Herstellung illegaler sozialdemokratischer Flugblätter und half Verfolgten. Andere Frauen wurden zum Tode verurteilt. Ihre Kinder wurden in Heime verschleppt, ihrer Identität beraubt und umerzogen. In der Nachkriegszeit wurden sie lange Zeit dem Vorwurf des Verrats ausgesetzt.

Ehrung des Einsatzes und Mutes

Der Bundestag berät am heutigen Freitag auf meine Initiative hin einen Antrag mit dem Titel „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus würdigen“. Damit ehren wir den Mut und den Einsatz dieser Frauen.

Wir wollen die Wanderausstellung „Unsere wahre Identität sollte vernichtet werden“ im Deutschen Bundestag ausstellen, die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit einem Forschungsprojekt unterstützen und ab 2024 eine Sonderbriefmarkenreihe auflegen. Die Erinnerung an die dunkelste Epoche der deutschen Geschichte und an den gesamten Widerstand muss wachgehalten werden.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist Bundestagsabgeordnete der CDU und seit 2012 Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Seit 2012 ist sie zudem Landesvorsitzende der Frauen Union (FU) Bremen.