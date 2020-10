Berlin. Ralph Brinkhaus versteht es, subtile Spitzen zu setzen. Der Unionsfraktionschef steht am Dienstagmorgen im Studio des ARD-Morgenmagazins. Hier hatte am Vortag Friedrich Merz das „Partei-Establishment“ in der CDU hart angegriffen, weil er in der Verschiebung des CDU-Parteitags auch eine Aktion gegen sich selbst sieht. Fühlt sich Brinkhaus von der Kritik angesprochen, will der Moderator wissen – schließlich sei auch er ja für die Verschiebung gewesen? Brinkhaus lächelt. „Nein, ich kann das verstehen. Das ist ja so, wie wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet und dann wird der Prüfungstermin verschoben. Dann ist man natürlich sauer.“

Friedrich Merz als ungeduldiger Schüler – dieses Sprachbild dürfte dem Kandidaten nicht gefallen. Aber Merz hatte ja zuvor selbst ordentlich angegriffen. Und so gelassen, wie Brinkhaus sich hier öffentlich gibt, geht es hinter den Kulissen in der CDU nicht zu. Der Streit um die Verschiebung des CDU-Parteitags stellt die Christdemokraten vor eine Zerreißprobe.

Nachdem er zunächst im Morgenmagazin behauptet hatte, das „Partei-Establishment“ wolle ihn als Vorsitzenden verhindern, feuerte Merz auf den verschiedensten Kanälen. In einem Interview mit der „Welt“ griff er auch seinen Konkurrenten, den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, persönlich an. „Ich habe ganz klare, eindeutige Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat: Er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern“, sagte Merz. „Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen. Wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben.“ Es sei auch kein Zufall, dass immer wieder Gerüchte über einen neuen, vierten Kandidaten gestreut würden, sagte Merz. Gemeint ist offensichtlich Gesundheitsminister Jens Spahn. Merz spekulierte, alle drei Kandidaten – also auch Laschet und Norbert Röttgen – sollten zerschlissen und ermüdet werden, um dann möglicherweise in letzter Sekunde einen Überraschungskandidaten zu präsentieren. Ähnliche Spekulationen stellte Merz später auch noch in den Tagesthemen an.

In der Partei sind nun viele genervt von dem Streit. „Argumente zum Parteitag wurden breit diskutiert und in den zuständigen CDU-Gremien entschieden. Können wir jetzt bitte konzentriert weiter arbeiten und das öffentliche Gezänk beenden. Es nervt tierisch angesichts der Lage in Deutschland“, twitterte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien an die Adresse der drei Kandidaten. Ihre deutlichen Worte zeigen: Merz ist nicht der einzige, an dem es Kritik gibt. Dass Armin Laschet bereits am Wochenende vorgeprescht war und vor dem Austausch mit seinen Mitbewerbern eine Verschiebung des Parteitages gefordert hatte, kommt ebenfalls nicht bei allen gut an.

An der Basis verstehen viele nicht, warum der Parteitag, der ursprünglich für den 4. Dezember in Stuttgart geplant war, überhaupt verschoben wurde. Zwingend notwendig war das nicht. Es hätte die Möglichkeit gegeben, ihn digital abzuhalten oder mit mehreren kleinen Veranstaltungen, die per Videotechnik zusammengeschaltet worden wären. Letzteres hatte Generalsekretär Paul Ziemiak vorgeschlagen. Doch damit hatte er sich nicht durchsetzen können. Für die CDU-Spitze ist ein Präsenzparteitag die erste Wahl.

In der CDU geht nun aber die Sorge um, die Partei zerstreitet sich derart, dass sich die Reihen nach der Wahl eines Vorsitzenden nicht einfach wieder schließen lassen. Auch beim Wähler, so fürchtet man, würde Zerstrittenheit im Wahljahr schlecht ankommen. „Es ist wichtig, dass wir in dem Wettbewerb um den Parteivorsitz nicht aus dem Auge verlieren, wie wichtig die Geschlossenheit der CDU für ihre Wahlchancen ist“, sagt eine hochrangige Funktionärin.

Wie geht es nun also weiter? Dass sich die CDU-Spitze noch einmal umentscheidet, ist unwahrscheinlich. Mitte Dezember wird der Bundesvorstand wieder über das weitere Vorgehen beraten. Spätestens Mitte Januar soll entschieden werden. Allerdings wird in CDU-Kreisen auch auf die Satzung verwiesen. Darin steht, dass ein Bundesparteitag einberufen werden muss, wenn ein mindestens Drittel der Landesverbände das beantragen. Fänden sich sechs ungeduldige Landesverbände, könnten diese Druck machen