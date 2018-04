Es war eine Woche der schmerzhaften Warnstreiks – bundesweit. Mal protestierten die Beschäftigten in den Kitas oder den Verkehrsbetrieben, mal die in den kommunalen Krankenhäusern oder bei der Flughafenfeuerwehr. Auch Bremen und Niedersachsen waren betroffen. Es war die übliche Demonstration der gewerkschaftlichen Entschlossenheit, bevor der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst für die über zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen in die entscheidende dritte Verhandlungsrunde ging. Auch 2016 hatte es dieses massive Warnstreik-Szenario gegeben – und dann kam die Einigung.

Seit Sonntag sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften nun wieder zusammen. Die Signale, die nach draußen dringen, sind mal optimistisch, mal nicht. Noch bis in die Nacht zu Mittwoch könnte es dauern mit einem Ergebnis. Doch auch wenn wechselseitig gedroht wird: Dass die Verhandlungen tatsächlich platzen, damit rechnet eigentlich niemand. Die Frage aber, die sich viele Bürger angesichts der bundesweiten Warnstreiks stellten, ist: Warum wiederholt sich dieses Prozedere der Eskalation immer wieder, bevor die Verhandlungsführer der öffentlichen Hand endlich ein Angebot machen? Welchen Sinn macht diese Strategie?

Ein Blick auf die Entwicklung der Streiktage zeigt: Trotz anhaltend vieler Tarifkonflikte ist die Zahl der Ausfalltage deutlich zurückgegangen. Deutschland liegt im internationalen Vergleich für den Zeitraum 2007 bis 2016 mit rechnerisch 16 Ausfalltagen pro Jahr im unteren Mittelfeld. In Dänemark waren es 119 Tage, in Frankreich 117 Tage. Die deutschen Gewerkschaften setzen Streiks also nicht inflationär ein.

Aber warum überhaupt Warnstreiks, wenn es danach doch zu einer Einigung kommt? Anscheinend sind manche Arbeitgeber vorher nicht gesprächsbereit. So brachte auch die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst keine Annäherung. Die Rückkehr zum Ritual der Warnstreiks war die logische Folge. Tarifkonflikte sollten eben nicht ausgesessen, sondern ausverhandelt werden. Passiert Ersteres, darf sich niemand wundern, wenn Einigungen dann herbei gestreikt werden.