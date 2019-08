Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant offenbar eine Änderung des Bußgeldkataloges. (Kay Nietfeld/dpa)

Falschparker sollen künftig Punkte in Flensburg erhalten. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Demnach plane Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine entsprechende Änderung des Bußgeldkataloges.

Für Halten in zweiter Reihe, Parke auf Geh- und Radwegen soll „die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister in Flensburg neu verankert“ werden, so das Blatt. Das gehe aus einer Anfrage der SPD an das Ministerium hervor. Bisher war nur eine Erhöhung des Bußgeldes für alle drei Verstöße auf bis zu 100 Euro bekannt. (jfj)