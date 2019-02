Eine Grundrente muss aus dem Steuertopf kommen. Sie darf nicht den Beitragszahlern der Rentenversicherung aufgebürdet werden. (Karl-Josef Hildenbrand /dpa)

Schlechter hätte es für den SPD-Arbeitsminister nicht laufen können. Da legt Hubertus Heil am nachrichtenarmen Sonntag ein milliardenschweres Rentenpaket auf den Koalitionstisch, um nur einen Tag später vom Genossen Finanzminister für seine Freigebigkeit gescholten zu werden. Mit „neuen Maßnahmen“, so der Einspruch von Olaf Scholz, müsse die Koalition in Anbetracht des zu erwartenden konjunkturellen Knicks extrem vorsichtig sein. Sparen statt verteilen lautet die Devise des Hüters der „schwarzen Null“. Hubertus Heil steht bedröppelt da. Gutes Timing sieht anders aus.

Dabei ist die Debatte um eine Grundrente für jene, die zwar viele, viele Jahre im Beruf oder in der Familie gearbeitet haben, deren Rente aber trotzdem nicht zum Leben reicht, überfällig. Soziale Gerechtigkeit – nicht nur die SPD hat mehr davon im Wahlkampf versprochen. Und so hat die Grundrente auch den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden. Dort ist dezidiert nachzulesen, dass die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, „honoriert“ werden soll – mit einer Rente „zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs“.

Und jetzt? Ist die Grundrente mit diesem verkorksten Start schon wieder politisch tot? Es wäre bedauerlich, denn die Aufstockung niedriger Renten erspart diesen fleißigen Menschen den Weg in die Sozialhilfe. Dabei allerdings, wie Heil es entgegen der Festlegung im Koalitionsvertrag fordert, auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten, birgt die Gefahr, auch jene besserzustellen, die trotz eigener nur kleiner Rente durch private Vorsorge oder Einkommen des Partners gut abgesichert sind.

Auf keinen Fall aber darf eine Grundrente den Beitragszahlern der Rentenversicherung aufgebürdet werden; das Geld muss aus dem Steuertopf kommen. Wie schwer sich jedoch die Union damit tut, hat die Mütterrente gezeigt und zeigt ihr Einspruch jetzt.