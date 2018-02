Das Besondere bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst ist ihre zeitliche Berechenbarkeit – jedenfalls meistens. Nicht nur der Auftakt am morgigen Montag ist terminiert, auch die Verhandlungsrunden zwei und drei sind vorab festgelegt worden. Vom Ort ganz zu schweigen – es ist wie immer Potsdam. Dieses Prozedere gehört zur guten Tradition der Tarifpartner – ein Beispiel, das auch in anderen Branchen Schule machen sollte. Dort nämlich sitzen Arbeitgeber, aber manchmal auch die Gewerkschaften, Tarifkonflikte regelrecht aus. Eine Unsitte, die letztlich niemanden nützt.

Läuft es bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen also nach Plan, dann könnte schon in sieben Wochen alles vorbei sein. Am 15./16. April soll die dritte und eigentlich auch finale Runde stattfinden. In dieser Zeit allerdings ist mit vielen Aktionen bis hin zu Warnstreiks zu rechnen, die Gewerkschaft Verdi macht dafür bei ihren Mitgliedern mobil, auch in Bremen. Wie massiv diese begleitenden Arbeitskampfmaßnahmen ausfallen können, hat die Tarifrunde vor zwei Jahren gezeigt. Warnstreiks im Nahverkehr, in Kitas, Kliniken und zuletzt an Flughäfen – die Drohgebärden nahmen zu, je näher die dritte Verhandlungsrunde rückte. Das gibt einen Vorgeschmack auf die Einkommensrunde 2018, zumal die aktuelle Forderung der von 2016 entspricht. Wieder lautet das Ziel: Sechs Prozent mehr Lohn, wieder soll die Laufzeit zwölf Monate betragen. Vor zwei Jahren ging der Plan auf; die 3. Runde brachte die Einigung: 4,75 Prozent, bezogen auf zwei Jahre.

Ob sich Verdi aber vor dem Hintergrund weiter sprudelnder Staatseinnahmen und des drastischen Stellenabbaus vergangener Jahre diesmal mit einem solchen Kompromiss zufriedengeben würde, ist fraglich. Zu verlockend sind die Haushaltszahlen der letzten beiden Jahre, die jeweils ein Plus in Milliardenhöhe aufwiesen. Ebenso wenig von der Hand zu weisen ist jedoch der Verweis der kommunalen Arbeitgeber auf das Finanzgefälle bei den Kommunen. Augenmaß ist also von Nöten – gut, dass die Tarifpartner im Öffentlichen Dienst diese Tugend schon oft unter Beweis gestellt haben.