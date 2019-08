Braunkohlekraftwerke verursachen einen erheblichen Anteil der Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland. (Oliver Berg/DPA)

Dobrindt macht den Söder. Der CSU-Landesgruppenchef will „Klimaschutz statt Kampfpreise“ und eine „Strafsteuer“ für ­innerdeutsche Flüge einführen. In Sachen Klima-Populismus steht er seinem Parteichef in nichts nach. Doch Alexander Dobrindt dreht hier an der falschen Schraube. Die Kohlendioxid-Emissionen des inner­ländischen Flugverkehrs machen lediglich sieben Prozent aller Airliner aus, die in Deutschland aufsteigen.

Wie wäre es einmal mit kreativen ­Vorschlägen? Will man die Inlandsflüge reduzieren, müsste erst mal die Deutsche Bahn flottgemacht werden: ­schneller, billiger, kundenfreundlicher. Da könnten Dobrindt & Co. hilfreich zur Seite stehen und endlich eine Senkung der hohen Mehrwertsteuer im Fernverkehr auf den Weg bringen.

Die immer neuen Steuervorstöße in der Klimadebatte vernebeln nur, dass sich die Bundesregierung mit einem stimmigen Gesamtkonzept schwertut. Umweltschutzministerin Svenja Schulze (SPD) beklagte erst kürzlich, dass das Klimakabinett „nur millimeterweise“ vorankomme. Und über die effektivste Maßnahme redet kaum jemand: den erst für 2038 geplanten Kohleausstieg deutlich vorzuziehen. Würden die Kohlemeiler runtergefahren, ließen sich die Treibhausgase um rund 150 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.