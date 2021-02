Inlandsflüge sind aus Klimaschutzgründen umstritten. Deutsche Fluggesellschaften haben darauf mit einem verbesserten "Zug-zum-Flug"-Service reagiert. Frankreich setzt jetzt auf eine deutliche Reduzierung der Flüge. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Präsident Emmanuel Macron ist ein Meister großer Worte. Sein jüngster Coup: Er will unseren Planeten wieder grüner machen. Unter anderem durch weniger Inlandsflüge. Hört sich nach etwas an, ist aber im Endeffekt überfällig. Wozu fliegen und jede Menge Treibhausgase verursachen, wo es doch in Frankreich so einfach ist, auch ohne den Flieger von Paris nach Lyon, Bordeaux oder Marseille zu kommen? Der TGV braucht gerade mal zwei beziehungsweise für die Mittelmeerstadt drei Stunden.

Deutschland hinkt da hinterher, doch auch hier ist der Trend eindeutig: Die Zahl der Inlandsflüge sinkt (auch schon vor Corona). Und die Airlines reagieren. So hat die Lufthansa ihren „Zug-zum-Flug“-Service deutlich ausgeweitet, und Easy-Jet hat sich sogar ganz aus dem Inlandsgeschäft zurückgezogen. Dieser Trend ist vernünftig und sollte von der Politik durch einen schnelleren Ausbau des Bahnnetzes unterstützt werden. Der ICE ist zwar flott, hält aber auf den Langstrecken noch viel zu oft. In der Konkurrenz zum Flieger ist da viel Luft nach oben.