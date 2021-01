Ägyptens starker Mann Abdel Fattah al-Sis will mit der Handball-WM das Image seines Landes aufpolieren. (Pavel Golovkin / dpa)

In Ägypten kann nicht sein, was nicht sein darf. Despotische Regime schaffen sich ihre eigene Wahrheit, unter der sich das Volk versammeln muss. Ansonsten gibt es Repressionen. In Ägypten sind dies Verhaftungen, Verfolgungen, Drohungen, Folter. So muss jetzt unter allen Umständen die Handball-WM ausgetragen werden – koste es, was es wolle. Störfeuer darf es nicht geben. Man will der Welt zeigen: Kommt nach Ägypten, hier seid ihr sicher. Nur zähneknirschend lenkten die Sportfunktionäre am Nil in letzter Minute ein, doch keine Zuschauer in die Stadien zu lassen. Die Bedenken des internationalen Handballverbandes wurden als Panikmache abgetan. Corona sei in Ägypten kein Problem.

Und pünktlich zum Beginn der Handball-WM fielen die Infektionszahlen. Als Staatschef Abdel Fattah al-Sisi die Spiele am 13. Januar eröffnete, gab es im ganzen Land angeblich nur noch 961 Neuinfektionen und 52 Tote – Peanuts bei mehr als hundert Millionen Einwohnern.

Die Situation sei bestens im Griff, sagte Premierminister Mustafa Madbouly zwei Tage später. Ägypten gehöre zu den Ländern, die die Pandemie am besten bewältigt hätten. Die unermüdlichen Bemühungen seiner Regierung hätten zu keiner Zeit einen Engpass in der Versorgung der Menschen zugelassen. Außerdem habe das Land am Nil trotz der Pandemie ein Wirtschaftswachstum aufzuweisen wie sonst nur China.

Das verspricht ungetrübte Handballspiele und wäre ein enormer Prestigegewinn für das Land am Nil, das dringend auf internationale Ereignisse angewiesen ist. Denn diese bringen Gäste. Die Hotels in Ägypten sind leer, Auslastungsraten von 30 Prozent eine Seltenheit. Über Weihnachten und Neujahr blieben vor allem die Europäer aus, die üblicherweise für ausgelastete Kapazitäten sorgen. Die Handball-WM soll wieder Aufschwung bringen.

Widerspruch zwecklos

Doch so einfach ist es nicht mit der verordneten Wahrheit. Corona ist sehr wohl ein Problem in Ägypten. Selbst im ägyptischen Parlament, das kürzlich neu gewählt wurde und der Partei von Staatschef Sisi eine fulminante Mehrheit brachte, traute sich nur ein Abgeordneter, den Angaben der Regierung zu widersprechen: „Die Situation ist gefährlich, zu viele Menschen sterben jeden Tag an Covid-19, es gibt Engpässe bei der Sauerstoffversorgung und bei Medikamenten.“ Mohammed Abdel Alim Dawood wurde sofort eines Besseren belehrt und durfte sich die Errungenschaften der Sisi-Regierung anhören. Er schweigt seitdem.

Schweigen sollte auch die britische Journalistin Ruth Michaelson von der Tageszeitung „Guardian“, die von weit höheren Todeszahlen als die offiziell angegebenen schrieb. Ihr wurde die Akkreditierung als Korrespondentin entzogen, und sie wurde des Landes verwiesen. Ägyptische Journalisten, die die Zahlen anzweifeln, werden einfach weggesperrt.

Auch die WHO wurde unter Druck gesetzt. Ihr Direktor Rick Brennan, zuständig für die Länder des Nahen Ostens, stellt die offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums infrage und spricht von einem dramatischen Anstieg der Infektionszahlen. Von mittlerweile mehr als 200.000 Toten ist in diplomatischen Kreisen die Rede.

Das ist als durchaus realistisch zu bewerten. Geht man in Kairo und Alexandria durch die Straßen trifft man ständig auf Menschen, die von Corona-Fällen berichten. „Nicht in meinem Haus“, heißt es dann, „im Nachbarhaus“. Jeder, wirklich jeder erzählt von Corona-Infizierten, und immer sind auch Tote dabei. Von lediglich 450 Beatmungsgeräten für ganz Ägypten ist die Rede, von geschlossenen Krankenhäusern, von infiziertem medizinischen Personal. In den Städten, so berichten die Menschen in Alexandria, hätte man noch eine Chance auf medizinische Versorgung, auf dem Land sei dies jedoch unmöglich.

Letzte Woche wurde bekannt, dass der Innenminister selbst positiv getestet wurde und auch der ehemalige ägyptische Außenminister Amr Moussa Covid-19 hat. Bis zum Ende der Handball-WM könnten es daher wohl noch einige weitere Corona-Fälle und entsprechende Schlagzeilen geben.