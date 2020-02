Richard Grenell ist bislang US-Botschafter in Berlin. Nun soll er der neue Geheimdienstdirektor in Washington werden. (Kay nietfeld/DPA)

Donald Trump nimmt in seinem Krieg gegen die Wahrheit alle ins Visier, die es wagen, ihn zu hinterfragen. In einer Umdeutung der Wirklichkeit, bezeichnet der Präsident die Verteidiger der Demokratie in Amerika als „Sumpf“. Dass Trump seinen amtierenden Geheimdienstdirektor feuert, weil dessen „Koordinatorin für die Wahlsicherheit“ den Geheimdienstausschuss vor einer erneuten Einmischung Russlands warnt, fügt sich nahtlos in dieses Verhaltensmuster ein.

Die Berufung des durch nichts für die Aufgabe qualifizierten kommissarischen Nachfolgers, des US-Botschafters in Berlin, spricht für sich selbst. Gewiss wird Grenell dafür sorgen, dass Trumps Freund im Kreml ungestört zu dessen Gunsten im Wahlkampf intervenieren kann. Er führt die Öffentlichkeit bewusst in die Irre, wenn er sagt, er werde das Amt nur „kommissarisch“ ausüben. Das gibt ihm laut Gesetz immer noch 210 Tage, an der Spitze der US-Geheimdienste zu schalten und zu walten, wie er will. Erst danach müsste Grenell vom Senat in seinem Amt bestätigt werden. Das lässt der neuen russische Einflusskampagne genügend Zeit, ihr zersetzendes Gift zu verbreiten.