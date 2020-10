London. Als Boris Johnson vor einigen Wochen die sogenannte „Rule of Six“ einführte und damit jegliche Zusammenkünfte von mehr als sechs Menschen, ob Kinder oder Erwachsene, verbot, bereiteten Dutzende von konservativen Abgeordneten eine Revolte gegen den mit Notstandsbefugnissen regierenden Premierminister vor. Die Rebellion aus den eigenen Reihen konnte er lediglich beruhigen, indem er zurückruderte. Seit einigen Wochen haben die Parlamentarier wieder das Recht, über die Maßnahmen abzustimmen, die derzeit ständig ausgeweitet werden. Denn die Corona-Lage im Königreich spitzt sich zu, seit Wochen steigen die Infektionszahlen rapide an. Sie „leuchten wie Warnlampen in einem Passagierflugzeug“, so Johnson. Im Schnitt werden derzeit rund 19 000 neue Ansteckungen pro Tag gemeldet, die täglich veröffentlichte Zahl der Todesfälle lag am Dienstag bei 162. Das Königreich ist mit bislang knapp 44 000 Toten das am schlimmsten betroffene Land in Europa.

Doch welche Regelung gilt für welche Gegend? Kritiker prangerten immer wieder die kaum noch zu überblickenden Vorschriften als uneinheitlich und die Kommunikation aus der Downing Street als verwirrend an. Das Chaos ist auch dem System geschuldet. Während Wales, Schottland und Nordirland dezentrale Landesregierungen haben und über lokale Einschränkungen selbst entscheiden können, füllt Johnson eine Doppelrolle aus. Er regiert als Premier das gesamte Königreich, ist aber auch englischer Landeschef, weil der Teil keine separate Landesregierung hat. Das sorgt vor allem im Norden Englands für Unmut, wo derzeit die Volksvertreter gegen London meutern. Bürgermeister und lokale Politiker fürchten angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen und der sich mittlerweile gefährlich füllenden Krankenhäuser noch strengere aus der Hauptstadt verhängte Maßnahmen, die die ohnehin schwer gebeutelte Wirtschaft weiter treffen würden. So droht etwa die Region Manchester zu einem Hochrisiko-Gebiet erklärt zu werden – wie bereits passiert für Liverpool und Umgebung, wo die Einwohner keine Angehörigen anderer Haushalte mehr drinnen oder draußen treffen und nur noch im Notfall die Stadt verlassen dürfen. Johnson hatte vor zwei Wochen ein Drei-Stufen-System vorgestellt, das den komplizierten Vorgaben-Katalog „vereinfachen und standardisieren“ sollte.

Mit dem Warnsystem werden unterschiedlich betroffene Gegenden je nach Infektionsgeschehen in eine von drei Risikostufen eingeteilt und dann bestimmten zusätzlichen Restriktionen unterworfen. Pubs, Bars, Wettbüros und Fitnessstudios sind in der höchsten Stufe geschlossen, während Schulen, Universitäten und Geschäfte offen bleiben. In Städten und Regionen der Stufe zwei, wo derzeit London steht, dürfen Pubs und Bars zwar weiterhin ausschenken, doch die Menschen dürfen keine Angehörigen anderer Haushalte mehr in geschlossenen Räumen treffen, also weder zuhause noch in Restaurants. Im Rest Englands gelten die bisherigen Einschränkungen wie Sperrstunde um 22 Uhr und die bis heute kontrovers diskutierte „Rule of Six“.

Derweil hat Wales gerade einen zweiwöchigen Lockdown für die Provinz verkündet. Im Großteil Schottlands herrscht bis zum 25. Oktober ein Alkoholverbot in der Gastronomie, die zudem im ganzen Landesteil nur noch von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet haben darf. Treffen von Personen außerhalb des eigenen Hausstands in privaten, geschlossenen Räumen sind nicht erlaubt. Dasselbe gilt auch in Nordirland. Restaurants und Pubs dürfen nur Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Immerhin haben es die Nordiren etwas besser als die Bürger der Republik Irlands. Dort kündigte Ministerpräsident Micheál Martin gerade erneut einen sechswöchigen Lockdown an. Ab Mittwoch um Mitternacht dürfen die Iren sich demnach nur noch im Umkreis von fünf Kilometern von ihrem Wohnort bewegen. Alle nicht notwendigen Geschäfte schließen, Restaurants und Bars dürfen nur noch Außer-Haus-Service anbieten.