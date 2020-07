Das verfassungswidrige Vorgehen der Sicherheitskräfte in Portland, ist für eine Demokratie indiskutabel, meint Thomas Spang. (Dave Killen)

Die Nachrichten aus der liberalen Hochburg Portland im US-Bundesstaat Oregon sind verstörend. Dort greifen nicht identifizierbare Sicherheitskräfte des Heimatschutzministeriums Demonstranten willkürlich von der Straße auf und bringen sie in Fahrzeugen ohne Beschriftung und Kennzeichen zu Verhören. Genauso plötzlich werden sie nach Stunden wieder freigelassen. Ohne Beleg, wer sie aus welchem Grund vorübergehend ihrer Freiheit beraubt hat.

Nicht Ordnungshüter in einer Demokratie agieren so, sondern Schergen in autoritären Staaten, die ihre eigenen Bürger wie Feinde behandeln. In diesem Fall heißt der Auftraggeber Donald Trump, der händeringend nach einem Anlass sucht, von seinem Versagen in der Corona-Pandemie abzulenken und seine drohende Niederlage im November zu verhindern.

Der Präsident schickt seine Truppen wie Besatzer in einen Bundesstaat und eine Stadt, die ihre Hilfe ausdrücklich nicht wollen. Sie bringen nicht Ruhe und Ordnung, sondern das genaue Gegenteil davon. Am Ende liefert Trump damit nur einen Grund mehr, warum er im November nicht wiedergewählt werden darf.