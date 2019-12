2019 war ein stürmisches Jahr für die EU. (Tom Weller/dpa)

Europa hat sich erneuert. 2019 war so etwas wie ein Jahr des Wechsels für diese Gemeinschaft. Vertraute Gesichter verschwanden, unerwartete Namen tauchten auf. Fest vereinbarte Stichtage wurden bedeutungslos und verstrichen, ohne dass passierte, worauf man doch so lange hingefiebert hatte. Noch vor einem Jahr schien der Austritt des Vereinigten Königreiches am 29. März 2019 sicher – schließlich ließen die Verträge jener europäischen Familie, der Großbritannien nicht mehr angehören wollte, nur eine zweijährige Frist für ein Austrittsabkommen zu. Doch der Tag kam und verging. Alles blieb beim Alten. Stattdessen rückte ein neues Datum ins Blickfeld: der 31. Oktober.

Premierministerin Theresa May hatte ohne eigene Mehrheit keine Chance. Boris Johnson rückte nach, handelte mit der EU einen Deal aus, der endlich den Weg in die Eigenständigkeit freimachen sollte. Auch er scheiterte zunächst und erfand die diplomatische Note, die auch ohne Unterschrift gültig war. Da er nicht um neue Verschiebung des Brexits bitten wollte, aber ein entsprechendes Gesetz befolgen musste, schickte er eine Mitteilung nach Brüssel, ohne sie zu unterzeichnen. Am Jahresende 2019 gab es deshalb ein weiteres Datum: 31. Januar 2020. Doch wer weiß, was bis dahin noch alles geschieht.

Die Union selbst häutete sich: Nach der Europawahl im Mai funktionierten bisherige Bündnisse im Europäischen Parlament nicht mehr. Der erste, der das zu spüren bekam, war der Mann, mit dem die Christdemokraten eigentlich das wichtigste Amt in der EU erobern wollten: Manfred Weber. Monatelang kämpfte der Niederbayer als Spitzenkandidat der stärksten Parteienfamilie um Stimmen, für Europa und seine politische Zukunft. Doch kaum war die Wahl vorüber, stoppten die Staats- und Regierungschefs seine Ernennung zum Kommissionspräsidenten und zogen in einer seltsamen Nacht-und Nebelaktion eine CDU-Politikerin aus dem Hut: Ursula von der Leyen – nach 52 Jahren die zweite Deutsche in dem Amt. Vor allem aber: die erste Frau.

Ob sie am Neujahrstag 2019 geglaubt hätte, dass sie zwölf Monate später nicht mehr Bundesverteidigungsministerien, sondern EU-Kommissionspräsidenten sein würde? Und zugleich Initiatorin eines Green Deals, mit dem die Union bis zum Jahr 2050 ihren vielleicht umfassendsten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft angeht, um 2050 klimaneutral zu sein? Nur 15 Tage lagen zwischen ihrer Nominierung im Juli und ihrer Bewerbungsrede im Europäischen Parlament. Sie gewann die Abstimmung knapp.

An Macron scheiden sich die Geister

In Atem hielten auch zwei andere Politiker die EU. Matteo Salvini, Chef der italienischen Lega und bis September 2019 Innenminister seines Landes, ließ keine Gelegenheit aus, die Union zu torpedieren. Ganz anders dagegen Emmanuel Macron, der als französischer Staatspräsident die Rolle des aufrüttelnden Europäers übernahm, der aber auch mit seiner „Hirntod“-Analyse die Nato verunglimpfte und sich zum Ärger nicht nur der Bundeskanzlerin Russland annähern wollte. Der als Hoffnungsträger gestartete Macron entwickelte sich innerhalb der EU immer mehr zu einem Politiker, an dem sich die Geister schieden.

Europa rang in diesem Jahr aber auch mit sich selbst. Während die Union um ein neues Selbstbewusstsein kämpfte, die im Jahr zuvor gegründete Verteidigungsunion namens Pesco ausbaute und weiter von einer europäischen Armee zu träumen wagte, geriet die Gemeinschaft international unter Druck. Immer wieder drohten die Vereinigten Staaten mit höheren Zöllen, ehe sie die Abgaben anhoben: auf Stahl, auf Aluminium, auf französischen Käse. In Brüssel entwarf man zwar Gegenmaßnahmen, ließ diese aber in der Schublade liegen, weil man vor allem drastisch höhere Importabgaben für EU-Autos vermeiden wollte.

Es war der Versuch, sich der Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht zu beugen. Und so hielten die Europäer denn auch an dem Atomdeal mit dem Iran fest, als Washington ihn nicht nur gekündigt, sondern auch straffere Sanktionen erlassen hatte. Doch das Bild einer außenpolitisch geschlossenen Union bekam immer wieder Risse – beispielsweise bei der Frage, ob man Militärexporte in die Türkei stoppen sollte, nachdem Ankaras Truppen in Nordsyrien eingedrungen waren. Ein deutlicher Gewichtsverlust der EU auf der Weltbühne.

Zusammenfassend ist 2019 zwar vieles neu, aber nicht alles besser geworden. Europa ordnete seine Herausforderungen und brachte die neue Führungsriege in Stellung. Denn schließlich hat man sich für 2020 viel vorgenommen. Vielleicht sogar einen Brexit.