Leichen, Kühlhäuser und Beatmungspatienten auf Intensivstationen: Das sind die Fernsehbilder dieser Tage. Überfüllte Schlauchboote im Mittelmeer sind es eher nicht. Doch auch am Osterwochenende begaben sich wieder Menschen auf den gefahrvollen Weg nach Europa. In der Situation der Pandemie sind ihre Chancen, dort lebendig anzukommen, noch schlechter als sonst. Aus Furcht vor dem Coronavirus sind Europas Grenzen noch dichter als ohnehin schon.

Auf Lesbos vegetieren Tausende Menschen in einem Flüchtlingslager ohne hygienische Minimalstandards. Jetzt rächt es sich, dass Europa die vergangenen Jahre damit vertändelt hat, halbherzig über Verteilungsquoten zu streiten. Längst schon hätte man ein Aufnahmeprogramm für die in Libyen festsitzenden Menschen schaffen müssen, sodass dort niemand mehr auf die Idee kommt, in Schlauchboote zu steigen. Längst schon hätte es Lösungen für die Menschen in Griechenland gebraucht. Auch Deutschland sollte nun Wege finden. Wenn 80 000 Erntehelfer unter strengen Vorschriften ins Land geholt werden können, sollte das mit Flüchtlingen aus dem Mittelmeeerraum genauso möglich sein.