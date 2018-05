Nicht einmal ein Drittel der Bundeswehr-Helikopter ist einsatzbereit – Ministerin Ursula von der Leyen hat die Lage nicht im Griff, schreibt Joerg Helge Wagner. (dpa)

Selbstverständlich darf man Streitkräfte für total überflüssig halten und finden, dass jeder Cent dafür andernorts besser ausgegeben wäre. Das ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt, die wiederum im Grundgesetz ganz vorne verankert ist (Artikel 5). Weiter hinten steht allerdings noch, dass der Bund Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt (Artikel 87a). Bedingungslose Pazifisten sind damit raus aus der Debatte um einen angemessenen Wehretat.

Alle anderen lesen zu den Streitkräften weiter: „Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.“ Damit sagt unsere Verfassung scheinbar etwas Unfassbares: Umfang und Ausstattung der Bundeswehr richten sich nach der Kassenlage, nicht nach der Bedrohungslage!

Es geht um 38,5 Milliarden Euro

Ganz so ist es natürlich nicht. Die letzte Entscheidung fällt im Bundestag: Sein „Königsrecht“ ist es, den Haushalt zu billigen oder abzulehnen. Dort sind die Verteidigungsausgaben allerdings der zweitgrößte Brocken, deshalb wird regelmäßig so engagiert darum gerungen. Es geht aktuell um 38,5 Milliarden Euro, um die internationale Handlungsfähigkeit Deutschlands und nicht zuletzt um Leib und Leben der Soldaten. Auch die kann ausschließlich das Parlament in Auslandseinsätze schicken. So haben die Soldaten immer die Gewissheit, dass die Mehrheit der Volksvertreter hinter ihrer Mission steht. Die Abgeordneten tragen mit ihrem Budgetrecht aber auch für den Zustand der Truppe eine große Verantwortung, die können sie nicht allein bei der Verteidigungsministerin oder dem Bundeskabinett abladen.

Manche versuchen aber genau dies. Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin der Grünen-Fraktion, hat eine sehr berechtigte Anfrage gestellt: Wie viele Hubschrauberpiloten haben ihre Fluglizenz verloren, weil sie nicht das Soll an Realflugstunden pro Jahr erfüllten? Laut Ministerium war es 2017 jeder Siebente. Brugger kennt auch den Grund: Nicht einmal ein Drittel der Helikopter ist einsatzbereit – Ministerin Ursula von der Leyen habe die Lage eben „kein bisschen im Griff“. Da darf man gespannt sein, wie sich die Grünen im Herbst bei der Abstimmung über einen erhöhten Militäretat für 2019 verhalten werden.

Denn selbstredend hängt die Einsatzbereitschaft komplexer Systeme auch von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab. Von den 128 sündhaft teuren Eurofighter-Jets seien ganze vier kampfbereit, weil die Luftwaffe nur über kleine Bestände zur Bewaffnung verfüge, hieß es jüngst. Niemand dementierte ausdrücklich. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, der SPD-Abgeordnete Hans-Peter Bartels, sagte vielmehr, solche Meldungen habe man in den letzten Jahren „schon fast gewohnheitsmäßig zur Kenntnis genommen“. Fatalismus, obwohl wichtige Bündniszusagen gebrochen werden? Der Nato hat Deutschland nicht weniger als 82 Jets für Krisenfälle zugesagt – natürlich bewaffnet, vollgetankt und von lizenzierten Piloten geflogen. Aber auch die werden knapp: Gerade haben sieben von ihnen den Dienst quittiert, jeder einzelne ausgebildet für fünf Millionen Euro. So wird Kaputtsparen langsam richtig teuer.

Verkehrte Welt

Bartels bedauert, dass im Koalitionsvertrag für die Verteidigung eine „konkrete Zahl“ fehle. Stattdessen habe man bloß einen „Mechanismus“ vereinbart: Gibt es Haushaltsüberschüsse, werden sie im Verhältnis eins zu eins auf die Etats für Entwicklungshilfe und Verteidigung aufgeteilt. Verkehrte Welt: Während der SPD-Abgeordnete für einen Nachschlag kämpft, stellt sich der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach voll hinter die zögerliche Haushaltsplanung von SPD-Minister Olaf Scholz. Zu von der Leyens Forderung nach weiteren sechs Milliarden Euro schwurbelt er: „Wenn es neue Spielräume über die prioritären Maßnahmen gibt, dann werden wir mit ihr verhandeln.“

Na prima! Was ist denn „prioritär“? Dass Hubschrauber und Jets im Ernstfall auch abheben? Dass ihre Piloten Routine haben? Dass sich die Bündnispartner auf Deutschlands Zusagen verlassen können? Dass Europa die sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA endlich überwindet?

Mit einer Schwarzen Null jedenfalls lassen sich weder Terroristen bekämpfen noch irgendwelche Aggressoren abschrecken. Abgesehen davon: Die schlimmste, verwerflichste Steuerverschwendung findet doch statt, wenn sehr viel für etwas ausgegeben wird, das nicht funktionieren kann, weil die entscheidende letzte Summe fehlt. Porsche gekauft, aber das Geld zum Tanken wird lieber gespart. So macht man sich lächerlich – im Zweifel auch eine ganze Nation.