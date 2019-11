Sucht die Offensive: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. (Sebastian Kahnert /dpa)

Man kann ihr manches vorwerfen, aber eines sicher nicht: Populismus. Annegret Kramp-Karrenbauer, in Personalunion CDU-Chefin und Verteidigungsministerin, buhlt nicht gerade um die Herzen und Seelen des Wahlvolkes. Sicherheitspolitik ist kein Gewinnerthema in einer Gesellschaft, die ihren Streitkräften bestenfalls freundliches Desinteresse entgegenbringt und bei Konflikten aller Art „Ohne uns!“ für die beste Antwort hält.

AKK, wie die zierliche Saarländerin gerne zackig abgekürzt wird, propagiert genau das Gegenteil dieser Haltung. Sie tut das umso offensiver, je defensiver sich ihre Vorgesetzte verhält: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das erzeugt Widerspruch, zuweilen auch Häme. Schlecht ist es deshalb trotzdem nicht: Die Ministerin will jene Debatten führen, vor denen sich die europäische Führungsnation Deutschland schlicht nicht drücken kann. Das Profil schärft dabei auch die deutliche Distanz zum ungeliebten Koalitionspartner SPD. Dort geben eher Appeasement-Politiker wie Fraktionschef Rolf Mützenich den Ton an, die im Zweifel auch mal dem eigenen Außenminister den Rückhalt verweigern.

Der so gebremste AA-Chef Heiko Maas ist gegenüber der offensiven Verteidigungsministerin dauernd in der Defensive – selbst wenn einer ihrer Vorstöße verpufft, wie jüngst die Idee einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien. Immerhin war es ein Signal, dass Deutschland zu mehr bereit ist als zu Pendeldiplomatie und freundlicher Flüchtlingsaufnahme.

Gerade einmal 3200 Soldaten in internationalen Einsätzen

Natürlich kommt angesichts diverser Rüstungspannen sofort die Frage nach den tatsächlichen Fähigkeiten der Truppe. Zu Recht: Aktuell sind gerade einmal 3200 Soldaten in internationalen Einsätzen, in der Regel geht es um Aufklärung, Ausbildung und Logistik. Als Antwort auf die terroristischen oder autoritären Herausforderungen, mit denen unsere freiheitlichen Gesellschaften konfrontiert sind, reicht das nicht. Vor allem angesichts einer US-Außenpolitik, die kaum noch berechenbar ist. Frankreichs Präsident Macron übertrieb nur wenig, als er jüngst vom „Hirntod der Nato“ sprach.

Das drohende Koma des 70-jährigen Bündnisses können nur drei Mächte gemeinsam abwenden: Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Insofern besteht überhaupt kein Gegensatz zwischen AKK und Maas, wohl aber zwischen ihren Parteien. Während Kramp-Karrenbauer endlich die in der Nato vereinbarten zwei Prozent der Wirtschaftskraft in die Verteidigung stecken will, dreht SPD-Finanzminister Olaf Scholz den Geldhahn zu. Aus dieser Glaubwürdigkeitskrise hilft auch kein Bundessicherheitsrat, der zum „Nationalen Sicherheitsrat“ gepimpt wird. Die Einsicht, dass man nicht Trump zuliebe, sondern Trump zum Trotz in Verteidigung investieren muss, ist in der SPD leider nur punktuell vertreten. AKK braucht hier mehr Verbündete.